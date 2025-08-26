'दोबारा आए तो अंजाम बुरा होगा', आसनसोल में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर दंपत्ति के साथ मारपीट

गाजियाबाद की घटना के बाद अब पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान के आसनसोल में भी आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है. यहां हीरापुर थाना क्षेत्र के बर्णपुर एमसीटी पल्लि इलाके में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने गए एक दंपत्ति के साथ मारपीट और धमकी देने का मामला सामने आया है.

विरोध करने पर आरोपियों ने छीन ली स्कूटी की चाबी

पीड़ित दंपत्ति नूपुर शर्मा और संजीव शर्मा ने आरोप लगाया है कि जब वे इलाके में दो छोटे पिल्लों को खाना खिला रहे थे, तभी इलाके की दो महिलाएं और एक पुरुष वहां पहुंचे. आरोप है कि तीनों ने पहले दोनों के हाथ से खाना छीनकर जमीन पर फेंक दिया, फिर उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी.

नूपुर शर्मा के अनुसार जब उन्होंने घटना का वीडियो अपने मोबाइल से बनाने की कोशिश की, तो एक महिला ने उन्हें कई थप्पड़ मारे. जिससे वह जमीन पर गिर गईं. नूपुर के पति संजीव शर्मा ने जब अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास किया, तो उनके साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट की गई.

दंपत्ति का आरोप है कि घटना के दौरान आरोपी पुरुष ने उनकी स्कूटी की चाबी भी छीन ली और धमकी दी — “जाओ, जिसे बुलाना है बुला लो, चाबी नहीं मिलेगी. अगर दोबारा कुत्तों को खाना खिलाने आए तो अंजाम और भी बुरा होगा.”

पीड़ितों का कहना है कि जब उन्होंने मौके पर ही हीरापुर थाने को फोन कर घटना की जानकारी दी, तब जाकर आरोपियों ने थोड़ी नरमी दिखाई और स्कूटी की चाबी वापस की. हालांकि, उन्होंने फिर से धमकी दी कि अगर उन्हें दोबारा इलाके में कुत्तों को खाना खिलाते देखा गया तो परिणाम गंभीर होंगे.

आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अभी तक नहीं की कड़ी कार्रवाई

घटना के बाद पीड़ित दंपत्ति ने 22 अगस्त 2025 को हीरापुर थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई. लेकिन घटना के तीन दिन बीत जाने के बावजूद, पुलिस की ओर से किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.

गौरतलब है कि दो दिन पहले ही इसी इलाके के बर्णपुर एमटीसी पल्लि में एक अन्य चौंकाने वाली घटना सामने आई थी. जहां विकास मंडल नामक युवक पर आठ आवारा कुत्तों को जहर खिलाने का आरोप है. इसमें छह कुत्तों की मौत हो चुकी है, जबकि दो कुत्तों का इलाज चल रहा है. इस घटना के विरोध में पशु प्रेमियों ने थाने का घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने विकास मंडल को गिरफ्तार किया था.

वहीं, गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में भी कुछ दिन पहले इसी तरह का मामला सामने आया था. जहां आवारा कुत्तों को खाना खिलाने गई एक महिला याशिका शुक्ला के साथ कमल किशोर खन्ना नामक व्यक्ति ने मारपीट की थी. यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

