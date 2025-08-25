scorecardresearch
 

'लेफ्ट नेताओं ने भीड़ को उकसाने की साजिश रची',आरजी कर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस ने दायर की चार्जशीट

कोलकाता पुलिस ने आरजी कर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ के मामले में 54 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है. इस आरोपपत्र में CPI(M) लीडर और पूर्व डीवाईएफआई अध्यक्ष मीनाक्षी मुखर्जी का नाम भी शामिल है. लेफ्ट के नेताओं पर भीड़ को उकसाने का आरोप है.

X
आरजी कर हॉस्पिटल मामले में चार्जशीट दाखिल (File Photo: PTI)
आरजी कर हॉस्पिटल मामले में चार्जशीट दाखिल (File Photo: PTI)

कोलकाता पुलिस ने आरजी कर हॉस्पिटल तोड़फोड़ मामले में चार्जशीट दायर की है. यह घटना 14 अगस्त, 2024 की रात को हुई थी, जिसमें एक हिंसक भीड़ ने अस्पताल के एक हिस्से में तोड़फोड़ की थी. इस मामले में 54 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है, जिसमें कई लेफ्ट के नेता भी शामिल हैं. लिस्ट में 8 राजनीतिक हस्तियों को शामिल किया गया है, जिसमें मीनाक्षी मुखर्जी, कलातन दासगुप्ता, देबंजन डे, बामनन मुखर्जी, पौलबी मजूमदार, दिधिति रॉय, दीपू दास और बिकास झा का नाम शामिल है. पुलिस ने वाम मोर्चा के नेताओं पर भीड़ को उकसाने और साजिश रचने का आरोप लगाया है.

कोलकाता पुलिस ने साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज रेप केस में भी चार्जशीट दायर की है. आरोपपत्र चार गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ दायर किया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी और निलंबित टीएमसीपी नेता मनोजित मिश्रा भी शामिल हैं. 

पुलिस के जासूसी विभाग ने 658 पन्नों का आरोपपत्र अपराध होने के 58वें दिन अलीपुर कोर्ट में दायर किया.

तकनीकी और वैज्ञानिक सबूत...

चार्जशीट तकनीकी, वैज्ञानिक और स्थिति से जुड़े सबूतों पर आधारित है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, चार्जशीट में तीन अहम सबूतों का जिक्र है. फॉरेंसिक जांच में मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा का डीएनए पीड़ित के कपड़ों से लिए गए नमूनों से मेल खाया. अपराध करते समय आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया था, जिसे उनके मोबाइल फोन से निकाला गया. इसके अलावा, लॉ कॉलेज के अंदर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में सभी आरोपियों की गतिविधियां कैद हो गई थीं.

चारों गिरफ्तार आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं. पीड़ित छात्रा की लिखित शिकायत के आधार पर कसबा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में पहले तीन आरोपियों का नाम था. विशेष जांच दल ने बाद में कॉलेज के सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को चौथे आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया.

 

हॉस्पिटल में कब हुई थी तोड़फोड़?

साल 2024 में 14 अगस्त की रात को आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ की गई थी. तोड़फोड़ में कई अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. इस मामले में कोलकाता पुलिस ने कुल 5 मामले दर्ज किए, जांच के दौरान, कोलकाता पुलिस ने सैकड़ों लोगों से पूछताछ की. कई सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए गए, संदिग्धों की सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) इकट्ठा की गई, टावर डंपिंग प्रक्रिया की गई, और विशेष जांच दल को कई ऑडियो क्लिप मिले.

जांच के दौरान, मीनाक्षी मुखर्जी सहित कई वाम मोर्चा नेताओं को कोलकाता पुलिस ने तलब किया और उनसे पूछताछ की. वामपंथी मोर्चे के नेताओं पर उग्र भीड़ को भड़काने और साजिश रचने का आरोप लगाया गया है. सूत्रों का दावा है कि जांच से पता चला है कि वाम मोर्चा नेताओं सहित कुछ लोगों ने कोलकाता में एक अन्य सीपीआईएम नेता के घर में बैठकर साजिश रची. उन्होंने 9 अगस्त को हुए क्रूर रेप और मर्डर मामले के विरोध में सड़कों पर पहले से ही मौजूद उत्तेजित भीड़ को उकसाया और साजिश रची.

सियालदह अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है और मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया है. आरोप पत्र के आधार पर, सीपीआईएम केंद्रीय समिति की सदस्य मीनाक्षी मुखर्जी और अन्य आरोपित आरोपियों को आज अदालत ने तलब किया. सीपीआईएम नेता मीनाक्षी मुखर्जी और अन्य आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया.

