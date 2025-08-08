आरजी कर केस: 'केस छोड़ना चाहती है CBI...', पीड़िता के पिता का दावा, एक साल बाद भी इंसाफ का इंतजार

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और निर्मम हत्या के एक साल बाद पीड़िता के माता-पिता ने सीबीआई जांच को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. पीड़ित परिवार ने सीबीआई पर गंभीर सवाल उठाते हुए जांच से हटने की मंशा का आरोप लगाया है और कहा है कि ऐसी एजेंसी को बंद कर देना चाहिए.

डायरेक्टर ने कहा- केस से हटना चाहते हैं

पीड़िता के पिता ने दावा किया कि उन्होंने दिल्ली में गुरुवार को सीबीआई निदेशक से मुलाकात की थी. बातचीत के दौरान जब उन्होंने सीबीआई से तीखे सवाल पूछे, तो एजेंसी ने कहा कि वह इस केस से हटना चाहती है. पीड़िता के पिता के मुताबिक, उन्होंने जवाब में कहा, 'मुझे क्यों बता रहे हैं, कोर्ट में जाकर कहिए. लेकिन उनके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था.'

उन्होंने तीखे लहजे में कहा, '140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कह रही है कि हम केस छोड़ देंगे! तो क्या वो एक साल से घास छील रहे थे? करोड़ों रुपए खर्च करने वाली ऐसी संस्था की जरूरत ही क्या है? सीबीआई जैसे दफ्तरों को बंद कर देना चाहिए.'

न्याय की लड़ाई सड़कों पर

पीड़िता के माता-पिता शुक्रवार को कोलकाता के श्यामबाजार में पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टरों की ओर से निकाले जा रहे मशाल जुलूस में शामिल होंगे. उन्होंने शनिवार को नबन्ना (राज्य सचिवालय) अभियान का आह्वान किया है और सभी से इसमें शामिल होने की अपील की है.

'पैसे और राजनीतिक दबाव के चलते नहीं मिला न्याय'

परिजनों ने दावा किया कि इस मामले में न्याय न मिलने के पीछे आर्थिक लेन-देन और राजनीतिक दबाव है. पीड़िता की मां ने कहा, 'सीबीआई कुछ नहीं करेगी, हमें सड़कों पर उतरना होगा. हमारी लड़ाई कोर्ट में जारी रहेगी. इस मामले में राजनीतिक दबाव साफ तौर पर है. हमारी बेटी को मेडिकल कॉलेज की भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी थी. उससे पैसे मांगे गए थे, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि वह अपनी प्रतिभा के बल पर गोल्ड मेडल जीतेगी. उसी ने यह चुनौती ली, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई.'

नारी शक्ति अवॉर्ड लौटाया

पीड़िता की मां ने बताया कि उन्हें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से 'नारी शक्ति अवॉर्ड' मिला था, लेकिन उन्होंने यह पुरस्कार लौटा दिया. उन्होंने कहा, 'मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री से कहा कि मैं यह अवॉर्ड तभी स्वीकार करूंगी, जब मेरी बेटी को न्याय मिलेगा.'

'गृह मंत्री से मिलना चाहते हैं'

अभी तक पीड़िता के माता-पिता गृहमंत्री अमित शाह से नहीं मिल पाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वे जल्द ही उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और सीबीआई की भूमिका पर बात करेंगे. साथ ही वे मांग करेंगे कि केस से सीबीआई को हटाया जाए.

