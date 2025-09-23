पानी-पानी कोलकाता... हावड़ा स्टेशन के यार्ड में भरा बारिश का पानी, मेट्रो सेवाएं भी बाधित, करंट लगने से 4 की मौत

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार को पूरी रात हुई मूसलाधार बारिश ने सामान्य जनजीवन को अस्त-व्यस्त हो गया है. बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसमें करंट भी उतरने की बात सामने आई है. बिजली का करंट लगने की वजह से अब तक कुल 4 लोगों की मौत हुई है. पिछले 6 घंटों में शहर में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिससे शहर के कई हिस्सों में घुटनों तक पानी भर गया है. अचानक मौसम में बदलाव की वजह से ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है और कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही थम गई है. मेट्रो और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं.

कोलकाता एयरपोर्ट पर बारिश का पानी (Photo: Rajesh Saha/ITG)

मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण यह बारिश हुई है. रात भर हुई बारिश की वजह से शहर की कई सड़कों में पानी भर गया. कई घरों और आवासीय परिसरों में भी पानी घुस गया है.

कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के मुताबिक, गरिया कामदाहरी में 332 मिमी, जोधपुर पार्क में 285 मिमी, कालीघाट में 280 मिमी, टॉप्शिया में 275 मिमी, और बालीगंज में 264 मिमी बारिश दर्ज की गई.

आरजी कार अस्पताल पानी में डूबा (Photo: ITG)

यह भी पढ़ें: कोलकाता: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल, शहीदों को भावुक श्रद्धांजलि

कोलकाता में पांच घंटे के अंदर रिकॉर्ड बारिश

कामदहारी-332 मिमी

जोधपुर पार्क- 285 मिमी

कालीघाट- 280.2 मिमी

टैप्सिया- 275 मिमी

बालीगंज- 264 मिमी

चेतला- 262 मिमी

मोमिनपुर- 234 मिमी

चिंगरीहाटा- 237 मिमी

पामर बाज़ार- 217 मिमी

धापा- 212 मिमी

सीपीटी नहर- 209.4 मिमी

उल्टाडांगा- 207 मिमी

कुदघाट- 203.4 मिमी

पागलडांगा (टंगरा)- 201 मिमी

कुलिया (टंगरा)- 196 मिमी

थन्थानिया- 195 मिमी

हावड़ा और सियालदह यार्ड और कार-शेड में जलभराव

Advertisement

रात में हुई मूसलाधार बारिश के बाद, हावड़ा स्टेशन यार्ड, सियालदह दक्षिण स्टेशन यार्ड, चितपुर उत्तर केबिन, विभिन्न कार-शेड और सियालदह यार्ड के विभिन्न स्थानों पर जलभराव देखा गया. हावड़ा और सियालदह मंडलों की रेलवे लाइनों पर पानी भर गया है. जमा हुए पानी को निकालने के लिए कई जगहों पर पानी के पंप लगाए गए हैं, लेकिन आस-पास के सिविल क्षेत्र से भी पानी भर जाने के कारण, पानी वापस रेलवे यार्ड में बह रहा है, जिससे और भी मुश्किलें पैदा हो रही हैं.

आज यानी मंगलवार सुबह कुछ उपनगरीय ट्रेनों को बीच में ही रोक दिया गया और बीच में ही शुरू कर दिया गया.

रेलवे सेवाएं प्रभावित...

सियालदह उत्तर और मुख्य: उपनगरीय खंड में प्लेटफार्म नंबर-7 से आंशिक सेवाएं शुरू हुईं.

13113 यूपी हज़ारद्वारी एक्सप्रेस को कोलकाता से रद्द कर दिया गया है.

13177 सियालदह जंगीपुर एक्सप्रेस को सियालदह से रद्द कर दिया गया है.

सियालदह दक्षिण खंड में जलभराव के कारण ट्रेनों का परिचालन स्थगित कर दिया गया है.

ट्रैक और चितपुर यार्ड में जलभराव के कारण सर्कुलर रेलवे लाइन पर ट्रेनों का ऑपरेशन स्थगित कर दिया गया है.

मौसम विभाग की चेतावनी...

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. इससे दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. बुधवार तक पूर्ब मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, झाड़ग्राम और बांकुरा जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कोलकाता: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल, शहीदों को भावुक श्रद्धांजलि

मौसम विभाग ने यह भी बताया कि 25 सितंबर के आसपास पूर्व-मध्य और उत्तर बंगाल की खाड़ी के आस-पास एक और नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में और बारिश हो सकती है.

(एजेंसी के इनपुट के साथ)

---- समाप्त ----