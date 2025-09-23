scorecardresearch
 

कोलकाता: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल, शहीदों को भावुक श्रद्धांजलि

कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर में इस बार 'ऑपरेशन सिंदूर' की थीम पर एक खास दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है. यह पंडाल भारतीय सशस्त्र बलों को एक विशेष श्रद्धांजलि है.

स्पेशल लाइट एंड साउंड शो के साथ शहीदों को श्रृद्धांजलि (Photo: ITG)
स्पेशल लाइट एंड साउंड शो के साथ शहीदों को श्रृद्धांजलि (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा समिति ने इस साल 'ऑपरेशन सिंदूर' की थीम पर एक विशेष पूजा पंडाल बनाया है. पंडाल के जरिए भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवारों को श्रद्धांजलि दी गई है. 

इस पंडाल में पहलगाम हमले की घटना और 'ऑपरेशन सिंदूर' के क्रम को दर्शाने के लिए एक स्पेशल लाइट एंड साउंड शो का भी इंतजाम किया गया है.

यह पंडाल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक खास श्रद्धांजलि है. पंडाल में 'ऑपरेशन सिंदूर' से जुड़ी घटनाओं को कलात्मक रूप से दिखाया गया है. समिति ने इस पहल के जरिए सैनिकों और उनके परिवारों के बलिदान को याद किया है.

लाइट एंड साउंड शो...

पंडाल में दर्शकों के लिए एक स्पेशल लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया गया है. यह शो दर्शकों को पहलगाम हमले और उसके बाद के 'ऑपरेशन सिंदूर' की घटनाओं से रूबरू कराएगा.

यह भी पढ़ें: बीएसएफ का पहला ड्रोन कमांडो बैच तैयार... ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन वॉरफेयर स्कूल में हुई है ट्रेनिंग

ऑपरेशन सिंदूर...

पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले के बाद भारत ने पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था. इस दौरान, पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों और बाद में सैन्य ढांचे पर सटीक और विनाशकारी हमले किए गए थे. इसके सफल इम्प्लीमेंटेशन का एक कारण तीनों सेनाओं के बीच हाई लेवल की एकजुटता थी.

