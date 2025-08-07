scorecardresearch
 

पंजाब: सीमा पार से हथियार तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

अवैध हथियारों को लेकर पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास से सात पिस्टल बरामद हुई हैं. यह गिरोह सीमा पार से अवैध हथियार मंगवाकर राज्य के गैंगस्टरों को सप्लाई कर रहा था. पुलिस जांच में कई और खुलासे होने की संभावना है.

हथियार का जखीरा बरामद (Photo: X/@PunjabPoliceInd)
पंजाब में पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान से अवैध हथियार मंगवाकर राज्य में गैंगस्टरों को सप्लाई कर रहे थे. पकड़े गए आरोपियों के पास से कुल सात हथियार बरामद हुए हैं.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अकाशदीप सिंह उर्फ आकाश (गांव दौके, अमृतसर), रमनप्रीत सिंह (गांव बाघा कलां, अमृतसर), प्रताप सिंह (गांव सूर सिंह, फिरोजपुर) और सरबजीत सिंह उर्फ बब्बल (देवी वाला बाजार, अमृतसर) के रूप में हुई है.

कौन-कौन से हथियार हुए बरामद

बरामद हथियारों में दो 9 एमएम पीएक्स5 पिस्टल, दो 9 एमएम ग्लॉक और तीन .30 बोर की पिस्टल शामिल हैं. डीजीपी यादव के अनुसार, ये सभी आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे और अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक से अवैध हथियारों की खेप प्राप्त कर रहे थे. ये हथियार बाद में पंजाब के विभिन्न गैंगस्टरों तक पहुंचाए जा रहे थे.

पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने जानकारी दी कि अमृतसर के छहर्टा थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर आकाश और रमनप्रीत को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से चार हथियार बरामद हुए. पूछताछ के बाद उनके दो अन्य साथियों प्रताप और सरबजीत को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से तीन अतिरिक्त हथियार मिले.

कैसे चलता था हथियारों का नेटवर्क ?

आकाश अंतरराष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब रहता है और रमन के साथ मिलकर हथियारों की खेप रिसीव करता था. वहीं, प्रताप और सरबजीत इस पूरे नेटवर्क के संचालन और आपूर्ति की जिम्मेदारी संभालते थे.

पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से राज्य में होने वाली किसी बड़ी आपराधिक घटना को टाल दिया गया है. मामले की जांच जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां और बरामदगियां हो सकती हैं. आरोपियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है.

 

