IIT खड़गपुर में एक और मौत... हॉस्टल में फंदे से लटका मिला रिसर्चर का शव

IIT खड़गपुर के बीआर अंबेडकर हॉल से 27 वर्षीय शोधकर्ता हर्ष कुमार पांडे का लटका शव बरामद हुआ. झारखंड के निवासी हर्ष कुमार पीएचडी कर रहे थे. शव IIT के बीसी रॉय अस्पताल भेजा गया है. इस साल IIT में छह असामान्य मौतें हुई हैं, जिनमें पांच शव लटके पाए गए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इस साल IIT में 6 असामान्य मौतें हुई हैं.(Photo: Representational)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर में एक बार फिर संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. शनिवार दोपहर लगभग 2 बजे हिजली आउटपोस्ट पुलिस ने बीआर अंबेडकर हॉल के हॉस्टल से 27 वर्षीय रिसर्चर हर्षकुमार पांडे का लटका हुआ शव बरामद किया. पुलिस ने बताया कि हर्षकुमार झारखंड के रांची जिले के बरीआटू थाना क्षेत्र के निवासी थे और वर्तमान में IIT में पीएचडी कर रहे थे.

जानकारी के मुताबिक, हर्षकुमार ने पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद विश्वविद्यालय से बीटेक और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से एमटेक पूरी की थी. शनिवार को उनके पिता मनोज कुमार पांडे ने बेटे को फोन न उठाने पर IIT सुरक्षा कर्मियों को सूचित किया. सुरक्षा टीम जब उनके कमरे पहुंची तो कमरा बंद था. इसके बाद IIT प्रशासन ने हिजली पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शव को IIT खड़गपुर के बीसी रॉय अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इस साल IIT खड़गपुर में अब तक छह लोग असामान्य परिस्थितियों में मारे गए हैं, जिनमें से पांच शव लटके हुए पाए गए हैं. पिछली मौत 21 जुलाई की रात हुई थी, जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष के छात्र चंद्रदीप पवार (छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश) की दवा गले में अटक जाने से मृत्यु हो गई थी.

Advertisement

IIT अधिकारियों ने इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हर्ष कुमार की मौत आत्महत्या थी या किसी अन्य कारण से हुई. इस घटनाक्रम ने परिसर में छात्रों और शोधकर्ताओं के बीच चिंता और तनाव बढ़ा दिया है.

प्रशासन ने हॉस्टल और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है. यह लगातार दूसरी मौत है, जो IIT खड़गपुर के हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, जिससे परिसर की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सवाल उठ रहे हैं.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
