बंगाल: SIR के 'डर' से महिला ने दी जान? परिवार का दावा- वोटर ID और आधार में अलग था नाम

कूचबिहार के तुफानगंज इलाके में हसना बीबी नाम की महिला ने आत्महत्या कर ली. परिवार का दावा है कि वह SIR प्रक्रिया से डर गई थी क्योंकि उसके आधार कार्ड और वोटर कार्ड में नाम अलग था. परिजनों ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वह डर के चलते खुद को खत्म कर बैठी.

महिला ने की खुदकुशी (Photo: Representational)
पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के तुफानगंज इलाके से एक दुखद घटना सामने आई है. यहां हसना बीबी नाम की महिला ने आज आत्महत्या कर ली. परिवार का कहना है कि हसना बीबी पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव में थी और SIR प्रक्रिया से काफी डर गई थी. परिवार के अनुसार उसके आधार कार्ड और वोटर कार्ड में नाम अलग अलग लिखा था, जिसे लेकर वह बेहद परेशान थी.

परिजनों ने बताया कि हसना बीबी डर के कारण ठीक से सो भी नहीं पा रही थी. वह बार बार यही कह रही थी कि पहचान से जुड़े दस्तावेजों में गलती होने की वजह से उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है. घरवालों ने उसे काफी समझाने की कोशिश की कि गलती आसानी से सुधारी जा सकती है और डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वह अपनी चिंता से बाहर नहीं आ सकी.

तनाव के चलते महिला ने की खुदकुशी

परिवार के सदस्यों ने बताया कि सुबह अचानक उन्होंने देखा कि हसना बीबी ने खुद को नुकसान पहुंचा लिया है. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद घर में मातम फैल गया और परिवार के सदस्य सदमे में हैं.

स्थानीय लोग भी इस खबर से दुखी हैं. उनका कहना है कि हसना बीबी एक शांत और सरल स्वभाव की महिला थीं. वह अपने घर के काम में लगी रहती थीं और किसी तरह की परेशानी के बारे में खुलकर बात भी नहीं करती थीं.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

परिवार का आरोप है कि दस्तावेजों में नाम अलग होने के कारण ही वह मानसिक तनाव में थी. परिवार का कहना है कि अगर समय रहते उसकी सही सलाह और मदद मिल पाती तो शायद वह यह कदम न उठाती.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और परिवार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और लोग इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने की बात कर रहे हैं.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
