scorecardresearch
 

Feedback

सैलाब में बहते दिखे शव... यमुना की बाढ़ का खौफनाक मंजर, मौत कैसे हुई? सामने आ रही ये कहानी

यूपी के सहारनपुर में यमुना नदी उफान पर है. उत्तराखंड में आई बाढ़ के बाद नदी में तेज बहाव के बीच दो शव सहारनपुर तक बहकर आ पहुंचे. इनमें एक शव महिला का तो दूसरा युवक का था. शव मिलने से गांवों में सनसनी फैल गई. लोगों ने सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों की शिनाख्त करवाई और परिजनों को सूचना दी.

Advertisement
X
सैलाब में बहती दिखीं दो लाशें. (Photo: Screengrab)
सैलाब में बहती दिखीं दो लाशें. (Photo: Screengrab)

यूपी के सहारनपुर से दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां यमुना के तेज बहाव में दो शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ के बाद नदी का पानी रौद्र रूप ले चुका है. शव मिलने की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. दोनों शवों की शिनाख्त के बाद अब कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. पुलिस प्रशासन ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा है कि बाढ़ में जिन लोगों की मौत हुई है, उनके शवों की पहचान कर उन्हें सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार के लिए सौंपा जाएगा. 

थाना मिर्जापुर क्षेत्र के अकबरपुर बांस और कस्बागढ़ इलाके में स्थानीय लोगों ने नदी में एक महिला और युवक का शव देखा. लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

यह भी पढ़ें: उज्जैन में बड़ा हादसा... शिप्रा नदी में गिरी कार, थाना प्रभारी का शव मिला, लेडी कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर की तलाश जारी

सम्बंधित ख़बरें

The monsoons havoc from the mountains to the plains, chaos from rain and floods.
पहाड़ से मैदान तक बारिश-बाढ़ से हाहाकार, सैलाब ने मचाई आफत 
Punjab Flood: A team of doctors departs from Maharashtra.
पंजाब बाढ़: महाराष्ट्र से डॉक्टरों की टीम रवाना, शिंदे गुट की मानवीय पहल 
जिला मुख्यालय से कटा चकराता और विकासनगर का संपर्क (Photo: PTI)
ग्राउंड रिपोर्ट: चकराता से संपर्क कटा... देहरादून में बादल फटने के बाद गंभीर हालात 
The water level of the Yamuna in Delhi has decreased, but the trouble is not over yet!
यमुना में उफान, कैसे हैं मौजूदा हालात, देखें ग्राउंड रिपोर्ट  
सहारनपुर में लगा गुघाल मेला 

पुलिस जांच में महिला की पहचान सुंदरी पुत्री मदन निवासी मुरादाबाद के रूप में हुई है. वहीं युवक की पहचान मोनू पुत्र राजेंद्र निवासी संभल के रूप में की गई. दोनों के परिजनों को सूचना दे दी गई. 16 सितंबर की शाम थाना मिर्जापुर को सूचना मिली थी कि ग्राम कोटड़ा मैनपुरा के पास यमुना नदी के किनारे महिला का शव पड़ा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया और जांच शुरू की. अगले ही दिन यानी 17 सितंबर को फिर से सूचना मिली कि नदी में एक युवक का शव दिखाई दिया है. पुलिस ने उसे भी निकालकर शिनाख्त करवाई.

Advertisement

एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि हाल ही में उत्तराखंड में हरबर्टपुर के आसपास भारी बारिश और बाढ़ आई थी. इसके चलते यमुना में तेज बहाव हो गया और कई लोग इसमें बह गए. आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं परिस्थितियों में महिला और युवक भी बहकर सहारनपुर पहुंचे. पुलिस का कहना है कि यह प्राकृतिक आपदा है, जिसमें उत्तराखंड से बहकर कई शव सहारनपुर तक पहुंच रहे हैं. नदी में लगातार शव मिलने से स्थानीय लोग भी दहशत में हैं. ग्रामीणों का कहना है कि नदी के किनारे हालात बेहद डरावने हैं और प्रशासन को सुरक्षा इंतजाम और मजबूत करने चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement