सैलाब में बहते दिखे शव... यमुना की बाढ़ का खौफनाक मंजर, मौत कैसे हुई? सामने आ रही ये कहानी

यूपी के सहारनपुर से दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां यमुना के तेज बहाव में दो शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ के बाद नदी का पानी रौद्र रूप ले चुका है. शव मिलने की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. दोनों शवों की शिनाख्त के बाद अब कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. पुलिस प्रशासन ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा है कि बाढ़ में जिन लोगों की मौत हुई है, उनके शवों की पहचान कर उन्हें सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार के लिए सौंपा जाएगा.

थाना मिर्जापुर क्षेत्र के अकबरपुर बांस और कस्बागढ़ इलाके में स्थानीय लोगों ने नदी में एक महिला और युवक का शव देखा. लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस जांच में महिला की पहचान सुंदरी पुत्री मदन निवासी मुरादाबाद के रूप में हुई है. वहीं युवक की पहचान मोनू पुत्र राजेंद्र निवासी संभल के रूप में की गई. दोनों के परिजनों को सूचना दे दी गई. 16 सितंबर की शाम थाना मिर्जापुर को सूचना मिली थी कि ग्राम कोटड़ा मैनपुरा के पास यमुना नदी के किनारे महिला का शव पड़ा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया और जांच शुरू की. अगले ही दिन यानी 17 सितंबर को फिर से सूचना मिली कि नदी में एक युवक का शव दिखाई दिया है. पुलिस ने उसे भी निकालकर शिनाख्त करवाई.

एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि हाल ही में उत्तराखंड में हरबर्टपुर के आसपास भारी बारिश और बाढ़ आई थी. इसके चलते यमुना में तेज बहाव हो गया और कई लोग इसमें बह गए. आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं परिस्थितियों में महिला और युवक भी बहकर सहारनपुर पहुंचे. पुलिस का कहना है कि यह प्राकृतिक आपदा है, जिसमें उत्तराखंड से बहकर कई शव सहारनपुर तक पहुंच रहे हैं. नदी में लगातार शव मिलने से स्थानीय लोग भी दहशत में हैं. ग्रामीणों का कहना है कि नदी के किनारे हालात बेहद डरावने हैं और प्रशासन को सुरक्षा इंतजाम और मजबूत करने चाहिए.

