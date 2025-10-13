scorecardresearch
 

Instagram पर हुआ प्यार, दो बच्चों की मम्मी 16 साल के किशोर को लेकर हुई फरार, लड़के की मां ने पुलिस से लगाई गुहार

गोरखपुर में दो बच्चों की विधवा महिला 16 साल के किशोर को लेकर फरार हो गई. किशोर की मां ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है. दोनों का मोबाइल फोन बंद है. बताया जा रहा है कि दोनों इंस्टाग्राम पर जुड़े थे और वहीं से बातचीत शुरू हुई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

नाबालिग लड़के के साथ फरार हुई महिला (Photo: AI-generated)
नाबालिग लड़के के साथ फरार हुई महिला (Photo: AI-generated)

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां दो बच्चों की विधवा महिला 16 साल के एक किशोर को लेकर लापता हो गई है. किशोर की मां ने तिवारीपुर थाने में तहरीर देकर पुलिस से अपने बेटे की सकुशल बरामदगी की मांग की है.

पीड़ित मां बबीता ने बताया कि उसका 16 वर्षीय बेटा रिश्ते में उसकी ननद की भाभी के संपर्क में था. दोनों की पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. वे लंबे समय से चैटिंग कर रहे थे. महिला अक्सर गीडा क्षेत्र में अपनी बहन के घर जाती थी और वहीं किशोर से मुलाकात करती थी.

नाबालिग लड़के साथ फरार हुई महिला

किशोर की मां के अनुसार, उसे कई बार संदेह हुआ तो उसने बेटे को टोका, लेकिन उसने बात को हल्के में लिया. कुछ दिन पहले महिला अचानक उसके बेटे को लेकर घर से गायब हो गई. तब से दोनों का कोई पता नहीं चल सका है और उनके मोबाइल फोन भी बंद आ रहे हैं. 

लड़के की मां ने थाने में दर्ज कराई शिकायत

इस मामले में गोरखपुर पुलिस सक्रिय हो गई है. एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पुलिस ने किशोर की मां की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई है.परिवार इस घटना से बेहद चिंतित है और बेटे की सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहा है.

