पता नहीं बसपा की रैली से अखिलेश यादव को कष्ट क्यों हो रहा? बोले बृजभूषण शरण सिंह

कानपुर पहुंचे पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के उस बयान पर रिएक्ट किया जिसमें उन्होंने मायावती की रैली पर तंज कसा था. बृजभूषण सिंह ने कहा कि वह बसपा की अपनी रैली थी, उससे किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए. गौरतलब है कि यूं तो बृजभूषण अखिलेश यादव पर सीधे टिप्पणी करने से बचते हुए दिखाई देते हैं. लेकिन कानपुर में अखिलेश पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने सपा मुखिया पर निशाना साध दिया.

दरअसल, बृजभूषण शरण सिंह रविवार को कानपुर पहुंचे थे जहां उन्होंने क्षत्रिय महासभा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की. कार्यक्रम में समाज के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि "सतयुग से लेकर कलयुग तक क्षत्रिय समाज का देश और समाज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और यह आगे भी जारी रहेगा."

वहीं, मायावती की रैली को लेकर पूछे गए सवाल पर पूर्व बीजेपी सांसद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दलों का काम विरोध करना है. बसपा की अपनी रैली थी, उससे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए. उन्हें यह समझना चाहिए कि राजनीति में हर दल को अपनी बात कहने का अधिकार है. वैसे भी हमें तो बस भारतीय जनता पार्टी ही दिखती है. उन्होंने आगे कहा कि 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी और आगे भी हमारी पार्टी की ही सरकार बनेगी.

Advertisement

मालूम हो कि मायावती ने 9 अक्टूबर को कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर लखनऊ में बड़ी रैली की थी. इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा किए जाने को लेकर मायावती पर तंज कसा था. उन्होंने कहा था- बहुजन समाज पार्टी को जितनी जरूरत आकाश आनंद की है उससे कहीं ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है.

---- समाप्त ----