scorecardresearch
 

Feedback

कौन थी नेपाल की तेजकुमारी, जिसने बागपत में 3 बेटियों की हत्या करने के बाद लगाई फांसी? बस ड्राइवर से किया था प्रेम विवाह

बागपत जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक महिला ने अपनी तीन मासूम बेटियों की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगा ली. यह घटना पारिवारिक कलह के चलते हुई. इसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. आइए जानते हैं इनसाइड स्टोरी...

Advertisement
X
बागपत में नेपाल की तेजकुमारी ने किया सुसाइड (Photo- ITG)
बागपत में नेपाल की तेजकुमारी ने किया सुसाइड (Photo- ITG)

यूपी के बागपत में एक मां ने अपनी 3 बेटियों का गला घोंटने के बाद आत्महत्या कर ली. जिस महिला ने पति से विवाद के बाद इस खौफनाक कदम को उठाया, उसके बारे में नई जानकारी सामने आई है. दरअसल, महिला तेजकुमारी उर्फ ​​माया (29) मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी. उसने विकास नाम के बस ड्राइवर से लव मैरिज की थी. विकास का पहली पत्नी से तलाक हो चुका है. उससे उसको एक बेटी हुई. वहीं, तेज कुमारी से दो बेटियां.  

जानकारी के मुताबिक, तेजकुमारी और विकास पिछले 6 साल से साथ रह रहे थे. विकास दिल्ली में ड्राइवर का काम करता था और तीन-चार महीने में एक बार घर आता था. तेजकुमारी चाहती थी कि वह भी दिल्ली रहे ताकि उनकी बेटियों को अच्छी शिक्षा मिल सके. मगर कम सैलरी के कारण विकास उन्हें अपने साथ नहीं रख पा रहा था. इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़े होते थे. जिसके चलते तेजकुमारी तीनों बेटियों की हत्या करने के बाद खुद फंदे से झूल गई. जब एक घर से चार लाशें उठी तो इलाके में हड़कंप मच गया.

नेपाल की रहने वाली तेजकुमारी की मुलाकात टूरिस्ट बस के ड्राइवर विकास से पंजाब जाते टाइम लुधियाना में हुई थी. पहली ही नजर में दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया. लेकिन यह कहानी, जो प्यार से शुरू हुई थी, आपसी विवादों के कारण एक खौफनाक अंत तक पहुंच गई. पैसों की तंगी और भविष्य की चिंता ने इस परिवार को इस कदर तोड़ दिया कि एक मां ने अपनी ही बेटियों को खत्म कर दिया. 

सम्बंधित ख़बरें

Baghpat police inspected spot (Photo: ITG)
बागपत के एक घर में मिलीं 4 लाशें: तीन बेटियों के शव चारपाई पर, मां पंखे से लटकी 
baghpat news
बागपत में मां ने 3 बच्चों को मारकर खुद दे दी जान 
महिला ने तीन बेटियों को मारने के बाद खुद भी दी जान. (File Photo: Manudev Upadhyay/ITG)
UP: मां ने 3 बेटियों को गला दबाकर मारा, फिर खुद भी दे दी जान... प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाने से पति से थी नाराज 
Baghpat SP
बिना वर्दी के निकले SP, पुलिसकर्मियों की लगाई क्लास 
Baghpat SP surprise inspection at night (Photo: Screengrab)
जब आधी रात बिना वर्दी के सड़क पर निकल पड़े बागपत SP, लगाई पुलिसकर्मियों की 'क्लास' 
Advertisement

विकास की पहली पत्नी से एक बेटी थी गुंजन (7), जिसके जन्मदिन की तैयारी चल रही थी. 12 सितंबर को उसका जन्मदिन था. खुद तेजकुमारी उसे उसकी बुआ के घर से लेकर आई थी. फिर उसने गुंजन (7) के साथ-साथ अपनी सगी बेटियों कीतो (2) और मीरा (4 महीने) की हत्या कर दी. आखिर में खुद फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. 

बागपत की बड़ौत पुलिस ने बताया कि घटना के समय तेजकुमारी का पति घर के बाहर एक पेड़ के नीचे सो रहा था. उठने पर जब उसने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से बंद था. ऐसे में उसने पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो देखा कि तीनों बच्चों के शव चारपाई पर और तेजकुमारी पंखे से लटकी हुई है.

---- समाप्त ----
इनपुट- मनुदेव उपाध्याय
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement