52 का दूल्हा, 30 की दुल्हन... कौन हैं हर्षिका यादव, जिन्होंने बाहुबली नेता डीपी यादव के बेटे से रचाई शादी

उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव के बेटे विकास यादव की शादी 30 साल की हर्षिका यादव से हुई है. हर्षिका यादव फिरोजाबाद की रहने वाली हैं और बीएससी, बीटीसी और एमएससी पास हैं. बता दें कि विकास यादव बीते कई साल से नीतीश कटारा हत्याकांड में जेल में बंद है. विकास यादव की शादी शुक्रवार को गाजियाबाद के राजनगर स्थित आवास पर संपन्न हुई.

30 साल की हर्षिका ने 52 साल के विकास से रचाई शादी. (Photo: Mayank Gaur/ITG)
उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव के बेटे विकास यादव की शादी 30 साल की हर्षिका यादव से गाजियाबाद में संपन्न हुई. यह शादी आर्य समाज की परंपराओं के तहत की गई. विकास यादव की दुल्हन हर्षिका यादव 30 साल की हैं. वे मूल रूप से फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की रहने वाली हैं. हर्षिका के पिता सरकारी शिक्षक हैं. हर्षिका खुद भी पढ़ाई में मेधावी रही हैं. उन्होंने BSc, BTC और MSc की डिग्रियां हासिल की हैं. इसके साथ ही वह टेट परीक्षा भी क्वालिफाइड हैं.

हर्षिका इंटर कॉलेज में अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं. परिवार और करीबी मित्रों का कहना है कि हर्षिका बेहद विनम्र और साधारण स्वभाव की हैं. वहीं विकास यादव 52 वर्ष के हैं. उनके पिता बाहुबली नेता डीपी यादव सांसद रह चुके हैं. हर्षिका और विकास यादव का विवाह राजनीतिक दृष्टिकोण से चर्चा में है. दोनों परिवारों ने विवाह को अत्यंत सादगी के साथ संपन्न करने पर जोर दिया.

परिवार ने साझा की तस्वीरें.(Photo: Mayank Gaur/ITG)
डीपी यादव ने कहा कि पूरे परिवार में शादी को लेकर बेहद उत्साह और खुशी का माहौल रहा. उन्होंने यह भी कहा कि विवाह आर्य समाज की परंपराओं के अनुसार सम्पन्न हुआ. इस अवसर पर परिवार और कुछ करीबी मित्रों ने ही समारोह में भाग लिया. विवाह की कुछ तस्वीरें परिवार ने साझा कीं.

साल 2002 में कर दी गई थी नीतीश कटारा की हत्या

नीतीश कटारा हत्याकांड में विकास यादव को जेल हो गई थी. साल 2002 में हुई इस हत्या के मामले में विकास और विकास के चचेरे भाई विशाल यादव को कोर्ट ने दोषी ठहराया था. यह हत्या नीतीश और विकास की बहन भारती यादव के प्रेम संबंधों के चलते हुई थी, जिसका परिजनों ने विरोध किया था. इस मामले को लेकर तीसरे दोषी सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया था.

इसके अलावा, दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 अगस्त 2025 को विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इसे बढ़ाने का अधिकार उसके पास नहीं था. इसके बाद विकास ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. विकास को पहले अपनी मां की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत मिल चुकी है, जिसे 1 सितंबर को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया.

