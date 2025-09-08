scorecardresearch
 

Feedback

वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में महिला श्रद्धालुओं और सुरक्षा गार्डों में मारपीट, वीडियो वायरल

वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में महिला श्रद्धालुओं और सुरक्षा गार्डों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया. दिल्ली से आए परिवार के साथ विवाद के बाद यह घटना हुई. आए दिन मंदिर में ऐसी घटनाओं से श्रद्धालु परेशान हैं. भीड़भाड़ के बीच होने वाले झगड़े मंदिर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं.

Advertisement
X
महिला श्रद्धालुओं और सुरक्षा गार्डों के बीच मारपीट (Photo: Screengrab)
महिला श्रद्धालुओं और सुरक्षा गार्डों के बीच मारपीट (Photo: Screengrab)

वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं और निजी सुरक्षा गार्डों के बीच आए दिन झगड़े की घटनाएं होती रहती हैं. शनिवार को एक और मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना 8 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे राजभोग के समय की बताई जा रही है. वीडियो में महिला श्रद्धालुओं और सुरक्षा गार्डों के बीच हाथापाई और धक्का-मुक्की साफ देखी जा सकती है.

जानकारी के अनुसार, दिल्ली के शालीमार गार्डन निवासी अशोक अपने परिवार के साथ बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे. बताया गया कि वे वीआईपी लाइन से होकर दर्शन करना चाह रहे थे. इस दौरान सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोका और धक्का दिया. जब अशोक की पत्नी रेनू ने इसका विरोध किया तो गार्डों ने आपा खो दिया और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई.

मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और सुरक्षा गार्डों का रवैया काफी सख्त रहता है.

सम्बंधित ख़बरें

श्रद्धालुओं और दुकानदारों में मारपीट, VIDEO 
Assault on devotees (Photo: Screengrab)
सांवरिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं और दुकानदारों बीच जमकर हुई मारपीट, Video Viral  
एसपी ने मामले की जांच की बात कही है. (Photo: Video Grab)
महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं और गार्ड में विवाद, जमकर चले लात-घूंसे 
उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की भीड़
गाइडलाइन्स में छूट का असर, उत्तराखंड में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ 
मंदिर में जमकर हुई मारपीट
वाराणसी: विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने को लेकर बवाल, जमकर हुई मारपीट, VIDEO 

भीड़भाड़ के कारण आए दिन मंदिर में ऐसी स्थिति बनती है, जिससे श्रद्धालु नाराज रहते हैं। श्रद्धालु सवाल उठा रहे हैं कि भगवान के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के साथ बार-बार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं. मंदिर प्रशासन से इस मामले पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement