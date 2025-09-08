वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में महिला श्रद्धालुओं और सुरक्षा गार्डों में मारपीट, वीडियो वायरल

वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं और निजी सुरक्षा गार्डों के बीच आए दिन झगड़े की घटनाएं होती रहती हैं. शनिवार को एक और मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना 8 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे राजभोग के समय की बताई जा रही है. वीडियो में महिला श्रद्धालुओं और सुरक्षा गार्डों के बीच हाथापाई और धक्का-मुक्की साफ देखी जा सकती है.

जानकारी के अनुसार, दिल्ली के शालीमार गार्डन निवासी अशोक अपने परिवार के साथ बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे. बताया गया कि वे वीआईपी लाइन से होकर दर्शन करना चाह रहे थे. इस दौरान सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोका और धक्का दिया. जब अशोक की पत्नी रेनू ने इसका विरोध किया तो गार्डों ने आपा खो दिया और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई.

मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और सुरक्षा गार्डों का रवैया काफी सख्त रहता है.

भीड़भाड़ के कारण आए दिन मंदिर में ऐसी स्थिति बनती है, जिससे श्रद्धालु नाराज रहते हैं। श्रद्धालु सवाल उठा रहे हैं कि भगवान के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के साथ बार-बार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं. मंदिर प्रशासन से इस मामले पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया.

