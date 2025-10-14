scorecardresearch
 

वाराणसी में 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' की बड़ी सफलता, 6 करोड़ की चांदी के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

वाराणसी पुलिस ने दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 करोड़ रुपए मूल्य की 467 किलो चांदी और 662 किलो गिलट बरामद की है. पुलिस ने चार तस्करों को हिरासत में लिया है. ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत सिगरा थाना क्षेत्र में लहरतारा इलाके से ओवरलोड पिकअप वाहन की चेकिंग के दौरान चांदी मिली. बरामद धातु आगरा-मथुरा से तस्करी कर वाराणसी लाई जा रही थी.

आगरा-मथुरा से तस्करी कर वाराणसी लाई जा रही थी.(Photo: Roushan Kumar/ITG)
वाराणसी में दिवाली से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6 करोड़ रुपए मूल्य की 467 किलो अवैध चांदी और 662 किलो गिलट बरामद की है. यह बरामदगी सिगरा थाना क्षेत्र के लहरतारा इलाके में हुई, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ओवरलोड पिकअप वाहन को रोका. तलाशी लेने पर वाहन से भारी मात्रा में सफेद धातु मिली, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. मौके से चार लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े बताए जा रहे हैं.

एडीसीपी सरवण टी. ने बताया कि यह कार्रवाई ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत की गई थी. चेकिंग के दौरान जब वाहन चालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, तो पुलिस ने गहन जांच की. इस दौरान 1 हजार 129 ग्राम सफेद धातु मिली, जिसमें से 467 किलो चांदी और 662 किलो गिलट थी. पुलिस ने तत्काल इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी.

वहीं, विभाग की जांच में पुष्टि हुई कि बरामद चांदी की कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह चांदी आगरा और मथुरा से प्राइवेट बसों के माध्यम से वाराणसी लाई जाती थी और फिर छोटे वाहनों से आसपास के इलाकों में वितरित की जानी थी. बरामद चांदी के पायल, सिक्के और ब्लॉक के रूप में मिली है.

पुलिस अब चांदी के सोर्स, नेटवर्क और डेस्टिनेशन की गहराई से जांच कर रही है. दिवाली के मौके पर इस बड़ी बरामदगी को पुलिस ने तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता बताया है. अधिकारियों के मुताबिक, इस कार्रवाई से अवैध चांदी के कारोबार में लगे गिरोह को बड़ा झटका लगा है.

