वाराणसी: पूर्व BJP विधायक के बेटे पर लगा जमीन कब्जाने का आरोप, पड़ोसी के गेट के आगे बनाई दीवार, वीडियो वायरल

वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र में पूर्व भाजपा विधायक सुनीता सिंह के बेटे प्रशांत सिंह पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है. उन्होंने 14 सितंबर को एक मकान के गेट के सामने दीवार बनवा दी थी. इस दौरान दोनों पक्षों में तीखी बहस भी हुई. गीता देवी और अन्य महिलाओं ने पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामला शांत कराया. यह घटना बजरडीहा इलाके के बड़ी पटिया की है. पूरा विवाद जमीन और आने-जाने के रास्ते को लेकर है.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लाल टी-शर्ट पहने एक व्यक्ति, जिसकी पहचान पूर्व विधायक के बेटे प्रशांत सिंह के रूप में हुई है, एक ताले लगे गेट के आगे दीवार बनवाता दिख रहा है. गेट के अंदर से कुछ महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं और बहस हो रही है. महिलाओं का आरोप है कि प्रशांत सिंह जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और रास्ता बंद कर रहे हैं. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस हरकत में आई.

क्या है पूरा मामला?

पीड़ित पक्ष, गीता देवी के अनुसार, प्रशांत सिंह की जमीन उनके मकान के पीछे है. उनके पास अपनी जमीन तक जाने का रास्ता नहीं था. उन्होंने प्रशांत सिंह को आपसी सहमति से आने-जाने के लिए रास्ता दिया था. बाद में प्रशांत सिंह अपनी जमीन पर सोसाइटी बनवाने लगे और फिर कथित तौर पर उनकी जमीन भी खरीदना चाहते थे. जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो प्रशांत सिंह ने गेट के सामने दीवार खड़ी कर दी.

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

भेलूपुर क्षेत्र के एसीपी गौरव कुमार ने बताया कि 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों पक्षों को थाने बुलाकर उनके कागजात की जांच की गई. एक पक्ष का दावा है कि उन्होंने अपनी जमीन छोड़कर रास्ता बनाया है, जबकि दूसरा पक्ष आपसी सहमति से रास्ता देने की बात कह रहा है.

फिलहाल, पुलिस ने दोनों पक्षों को एसडीएम के पास भेज दिया है, जहां लेखपाल द्वारा ज़मीन की नापी की जाएगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी. डीसीपी काशी ने भी 'एक्स' पर बताया कि दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है.

