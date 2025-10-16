scorecardresearch
 

कुशीनगर में दो बाइक की भिड़ंत में एक शख्स की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बुधवार रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. पदरौना-जट्ठा मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक की पहचान 40 साल के मनोज राजभर के रूप में हुई है. हादसे में घायल तीनों युवकों को रवींद्र नगर धूस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

दो बाइक की टक्कर में गई जान (Photo: AI-generated)
यूपी के कुशीनगर में बुधवार रात पदरौना-जट्ठा मार्ग पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. घटना रात करीब नौ बजे पचफेरा गांव के पास हुई, जहां दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

दो बाइकों की हुई टक्कर

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक की पहचान मनोज राजभर (40) निवासी जरार गांव के रूप में हुई है, जो मिस्त्री का काम करता था. वह बुधवार की रात काम से लौट रहा था. उसके साथ छोटेलाल राजभर (24) और राकेश राजभर (25) भी बाइक पर सवार थे. तभी सामने से आ रही एक दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गई, जिस पर दीपक कुशवाहा सवार था.

टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और सभी चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत सभी को रवींद्र नगर धूस मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मनोज राजभर को मृत घोषित कर दिया. बाकी तीनों का इलाज जारी है और उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि अभी तक किसी परिजनों की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगाने और स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की है ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हों.

 

TOPICS:

