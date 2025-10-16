कुशीनगर में दो बाइक की भिड़ंत में एक शख्स की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल

यूपी के कुशीनगर में बुधवार रात पदरौना-जट्ठा मार्ग पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. घटना रात करीब नौ बजे पचफेरा गांव के पास हुई, जहां दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

दो बाइकों की हुई टक्कर

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक की पहचान मनोज राजभर (40) निवासी जरार गांव के रूप में हुई है, जो मिस्त्री का काम करता था. वह बुधवार की रात काम से लौट रहा था. उसके साथ छोटेलाल राजभर (24) और राकेश राजभर (25) भी बाइक पर सवार थे. तभी सामने से आ रही एक दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गई, जिस पर दीपक कुशवाहा सवार था.

टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और सभी चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत सभी को रवींद्र नगर धूस मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मनोज राजभर को मृत घोषित कर दिया. बाकी तीनों का इलाज जारी है और उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है.

Advertisement

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि अभी तक किसी परिजनों की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगाने और स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की है ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हों.

---- समाप्त ----