सरयू से संगम तक... यूपी में AAP की 180 KM पदयात्रा, राज्यसभा सांसद संजय सिंह करेंगे नेतृत्व

आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 12 से 24 नवंबर तक “रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो” नाम की 180 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालने जा रही है. इसका नेतृत्व राज्यसभा सांसद संजय सिंह करेंगे. यह यात्रा अयोध्या की सरयू से शुरू होकर प्रयागराज के संगम तक जाएगी.

संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं. (File Photo: PTI)
उत्तर प्रदेश की सियासत में आम आदमी पार्टी सियासी दांव चलने जा रही है. पार्टी ने 12 नवंबर से 24 नवंबर तक सरयू से संगम तक 180 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक पदयात्रा का ऐलान किया है. इस यात्रा का नाम- “रोज़गार दो, सामाजिक न्याय दो” होगा. इस नेतृत्व राज्यसभा सांसद संजय सिंह करेंगे. संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के उन कुछ नेताओं में शामिल हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के साथ सड़क पर नजर आते रहे हैं. 

इस यात्रा का मकसद बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा, फसल का दाम न मिलने से परेशान किसान, कुटीर और लघु उद्योग से जुड़े लोग, शिक्षक, आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जैसे तबकों को टारगेट करना है.

संजय सिंह ने कहा है कि यह यात्रा राजनीतिक रस्म नहीं, जनता के अधिकारों की लड़ाई है. बीजेपी सरकार ने रोजगार के नाम पर बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारों की सबसे बड़ी राजधानी बन गया है. 

'सरकार के पास रोजगार और किसानों के लिए जवाब नहीं...'

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, "सरकारी भर्तियां रुकी हैं, परीक्षाएं लटकी हैं, और पेपर लीक ने लाखों युवाओं का भविष्य छीन लिया है. किसान अपनी उपज का दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, गन्ना किसानों का भुगतान महीनों लटका रहता है, और छोटे उद्योग बंद होने से मजदूरों का चूल्हा ठंडा पड़ जाता है. सरकार के पास विज्ञापनों के लिए हजारों करोड़ हैं, लेकिन रोजगार और किसानों के लिए जवाब नहीं."

कहां से कहां तक यात्रा...

180 किलोमीटर की यह यात्रा अयोध्या की सरयू से शुरू होकर प्रयागराज के संगम तक जाएगी. रास्ते में गांव, कस्बे, शहर, मोहल्ले- हर जगह जनता से संवाद करने का टारगेट रखा गया है. पार्टी ने तय किया है कि यात्रा में युवाओं, किसानों, शिक्षकों, समाजसेवियों और हर वर्ग के लोग शामिल होंगे.

पदयात्रा का थीम सॉन्ग “मैं देश बचाने निकला हूं” होगा. मशहूर गायक अल्तमश फरीदी की आवाज और बिलाल भाई की लिखी पंक्तियों ने इसे भावनात्मक पहचान दी है. पार्टी ने ऐसे गीत का इस्तेमाल किया है, जो युवाओं, मजदूरों और किसानों में खासा लोकप्रिय है.

