'दिल्ली ब्लास्ट के पीछे हो सकती है बड़ी साजिश', केजरीवाल समेत AAP नेताओं ने उठाई जांच की मांग

राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किले के पास एक जोरदार धमाका हुआ. इस ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत की खबर है. करीब 24 लोग घायल हैं जिनका इलाज एलएनजेपी अस्पताल में हो रहा है. दिल्ली के सबसे बिजी इलाके में हुई इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं का रिएक्शन भी सामने आया है.

पूर्व सीएम आतिशी ने क्या कहा

लाल किले के पास हुई घटना पर दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है. ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई नुकसान ना हुआ हो और सभी सुरक्षित हों. घटना की पूरी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों पर सख़्त कार्रवाई हो सके.दिल्ली की जनता की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है.'

अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा

आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है. बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है, ये बेहद दुखद है. पुलिस और सरकार को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए कि ये धमाका कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है. दिल्ली की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती.'

मनीष सिसोदिया ने क्या कहा

दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, 'दिल्ली में हुए विस्फोट की खबर बेहद चिंताजनक है. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. प्रार्थना है कि दिल्ली और देश के सभी नागरिक सुरक्षित रहें. ऐसे समय में शांति और संयम बनाए रखना ही सबसे बड़ी ताकत है. आतंक और भय का जवाब हमारी एकजुटता से ही दिया जा सकता है.'

संजय सिंह ने पाकिस्तान को घेरा

आप नेता संजय सिंह ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान को घेरा है. उन्होंने लिखा, 'ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है. मोदी ने सीजफ़ायर करके पाकिस्तानी दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया. जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली है, उनको भी मौत के घाट उतारो. लाल क़िले पर हमला हमारे गौरव के प्रतीक पर हमला है. देश मोदी के हाथों सुरक्षित नहीं. ईश्वर मृतकों की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे.'

पंजाब के मुख्यमंत्री का आया रिएक्शन

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, 'दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके की दुखद खबर मिली है, जिसमें कई लोगों की दर्दनाक मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. देश की राजधानी में हुई इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए.'

दिल्ली पुलिस ने बताया कैसे हुआ हादसा

दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने बताया कि 'शाम करीब 6 बजकर 52 मिनट पर एक धीरे चल रही कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी, तभी उसमें अचानक विस्फोट हुआ. धमाके की वजह से आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं. सभी एजेंसियां - फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) मौके पर मौजूद हैं और जांच जारी है.'

गोलचा ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना की जानकारी ली.वहीं, गृह मंत्री अमित शाह घायलों का हाल जानने के लिए देर शाम एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे.

