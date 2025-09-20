scorecardresearch
 

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का सीएम योगी ने लिया जायजा, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

ग्रेटर नोएडा में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS-2025) की तैयारियों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग समीक्षा की. उन्होंने सुरक्षा, सुविधाओं और प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया. कार्यक्रम 25 से 29 सितंबर तक होगा और पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे. शो में यूपी की परंपरा, ODOP उत्पाद और खादी को वैश्विक मंच मिलेगा.

25 से 29 सितंबर तक आयोजित होगा यूपी इंटरनेशनल ट्रे़ड शो. (Photo- ITG)
25 से 29 सितंबर तक आयोजित होगा यूपी इंटरनेशनल ट्रे़ड शो. (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट के आगामी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS-2025) की तैयारियों का जायजा लिया. यह कार्यक्रम 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे.

सीएम योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यक्रम में आने वाले प्रतिभागियों और मेहमानों के लिए सुरक्षा, सुविधाएं और सुगम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं. उन्होंने कहा कि यह ट्रेड शो केवल एक एग्ज़ीबिशन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक वैश्विक मंच बने जहां उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपराएं, स्किल्स और प्रोडक्ट्स दुनिया के सामने प्रस्तुत हों.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (photo : ITG)
यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ शुरू हुई ये सुविधा, महिलाओं और बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले को इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और ODOP (One District, One Product) के स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और निवेशकों तक पहुंचाना चाहिए. उन्होंने जोर दिया कि इस आयोजन से युवाओं के लिए नए बिजनेस, निवेश और रोजगार के अवसर खुलेंगे.

ब्रांडिंग और प्रमोशन पर फोकस करने का निर्देश

सीएम ने निर्देश दिया कि UPITS-2025 का व्यापक ब्रांडिंग और प्रमोशन किया जाए. स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी कैंपसों में पोस्टर, डिजिटल स्क्रीन और इवेंट की जानकारी प्रदर्शित की जाए. विशेष तौर पर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के छात्रों को सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया, ताकि उन्हें हैंड्स-ऑन अनुभव और रोजगार के अवसर मिलें.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

सीएम योगी ने बताया कि शो के दौरान एक विशेष फैशन शो भी होगा जिसमें देशभर के प्रमुख फिल्म सिटी के एक्सपर्ट्स शामिल होंगे. इस फैशन शो में खादी, हैंडीक्राफ्ट और ग्रामोद्योग उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने पर फोकस होगा. उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि युवा डिज़ाइनर्स और स्थानीय कारीगरों को भी वैश्विक मार्केट से जुड़ने का मौका मिलेगा.

विजिटर्स के लिए खास सुविधाएं देने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग विजिटर्स के लिए विशेष सुविधाओं, शटल सर्विस, और कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया. साथ ही विदेशी ख़रीदारों और मेहमानों की आतिथ्य, सुरक्षा और आवास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए ताकि उत्तर प्रदेश की वैश्विक छवि और मज़बूत हो.

निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने ई-कार्ट से पूरे स्थल का दौरा किया. इस मौके पर एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जिलाधिकारी मेधा रुपम, पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

