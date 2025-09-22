scorecardresearch
 

उन्नाव में धार्मिक जुलूस को लेकर तनाव! 'सर तन से जुदा' के नारे लगे, पुलिस पर हुआ पथराव

यूपी के उन्नाव में नवरात्र के एक दिन पहले ही जिले का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया 'आई लव मुहम्मद' के जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धार्मिक नारे लगाए. इस दौरान जुलूस को दुर्गा मंदिर के पास के पास से निकालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई.

उन्नाव में ‘आई लव मुहम्मद’ जुलूस को लेकर पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नवरात्र से ठीक एक दिन पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई. रविवार रात करीब 8 बजे मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने ‘आई लव मुहम्मद’ का जुलूस निकाला और उसे दुर्गा मंदिर के पास से गुजारा. इस दौरान “सर तन से जुदा” जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए गए.

स्थिति बिगड़ते देख मौके पर मौजूद पुलिस ने लाठीचार्ज किया. पुलिस की कार्रवाई के दौरान कुछ महिलाओं ने सुरक्षाकर्मियों से लाठियां छीनने का प्रयास किया और भीड़ को तितर-बितर करने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी. तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

सबसे बड़ी बात यह है कि यह जुलूस दुर्गा मंदिर के पास से निकाला गया, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई. जुलूस के दौरान "सर तन से जुदा" जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए गए.

यह भी पढ़ें: कानपुर: 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद.... जुलूस निकाल FIR वापस लेने की मांग 

पुलिस का बयान

एडिशनल एसपी अखिलेश सिंह ने बताया कि जिले में पहले से ही धारा 144 लागू है. पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग इकट्ठा होकर जुलूस निकाल रहे हैं. जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और पुलिस के काम में बाधा डाली. इस दौरान महिलाओं की भी भूमिका रही. पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

गौरतलब है कि हाल ही में कानपुर में ‘आई लव मुहम्मद’ को लेकर दर्ज एफआईआर के विरोध में कई जिलों में जुलूस निकाले जा रहे हैं. उन्नाव में भी इसी सिलसिले में जुलूस निकाला गया, लेकिन दुर्गा मंदिर के पास जुलूस ले जाने और धार्मिक नारेबाजी के कारण हालात बिगड़ गए.

शनिवार को भी निकला था जुलूस

शनिवार की रात भी इसी तरह का जुलूस सदर कोतवाली क्षेत्र के मुस्लिम इलाकों से निकाला गया था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी थी. पुलिस का कहना है कि पत्थरबाजी और नारेबाजी करने वालों की पहचान की जा रही है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: कर्नाटक: धार्मिक जुलूस के दौरान कई इलाकों में गिरे रथ, दर्जनों घायल, प्रशासन पर इलाज नहीं कराने के लगे आरोप

---- समाप्त ----
