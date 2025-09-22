उन्नाव में धार्मिक जुलूस को लेकर तनाव! 'सर तन से जुदा' के नारे लगे, पुलिस पर हुआ पथराव

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नवरात्र से ठीक एक दिन पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई. रविवार रात करीब 8 बजे मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने ‘आई लव मुहम्मद’ का जुलूस निकाला और उसे दुर्गा मंदिर के पास से गुजारा. इस दौरान “सर तन से जुदा” जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए गए.

स्थिति बिगड़ते देख मौके पर मौजूद पुलिस ने लाठीचार्ज किया. पुलिस की कार्रवाई के दौरान कुछ महिलाओं ने सुरक्षाकर्मियों से लाठियां छीनने का प्रयास किया और भीड़ को तितर-बितर करने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी. तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

सबसे बड़ी बात यह है कि यह जुलूस दुर्गा मंदिर के पास से निकाला गया, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई. जुलूस के दौरान "सर तन से जुदा" जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए गए.

पुलिस का बयान

एडिशनल एसपी अखिलेश सिंह ने बताया कि जिले में पहले से ही धारा 144 लागू है. पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग इकट्ठा होकर जुलूस निकाल रहे हैं. जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और पुलिस के काम में बाधा डाली. इस दौरान महिलाओं की भी भूमिका रही. पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

गौरतलब है कि हाल ही में कानपुर में ‘आई लव मुहम्मद’ को लेकर दर्ज एफआईआर के विरोध में कई जिलों में जुलूस निकाले जा रहे हैं. उन्नाव में भी इसी सिलसिले में जुलूस निकाला गया, लेकिन दुर्गा मंदिर के पास जुलूस ले जाने और धार्मिक नारेबाजी के कारण हालात बिगड़ गए.

शनिवार को भी निकला था जुलूस

शनिवार की रात भी इसी तरह का जुलूस सदर कोतवाली क्षेत्र के मुस्लिम इलाकों से निकाला गया था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी थी. पुलिस का कहना है कि पत्थरबाजी और नारेबाजी करने वालों की पहचान की जा रही है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

