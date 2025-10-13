scorecardresearch
 

भतीजे ने पांच लाख में दी चाची की सुपारी, काम नहीं हुआ तो चेन लेकर भागा कांट्रेक्ट किलर और फिर...

उन्नाव में चाची की संपत्ति हड़पने की साजिश में भतीजे ने पांच लाख रुपये में सुपारी देकर किलर से हत्या की योजना बनाई. हत्या में असफल होने के बाद आरोपी ने महिला की चेन लूट ली और भाग गया. पुलिस ने 12 घंटे में ही आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया. आरोपी राकेश श्रीवास्तव रायबरेली का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके पास से तमंचा और लूटी गई चेन बरामद हुई है.

एनकाउंटर में घायल हुआ सुपारी किलर (Photo: Screengrab)
एनकाउंटर में घायल हुआ सुपारी किलर (Photo: Screengrab)

यूपी के उन्नाव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक भतीजे ने अपनी 70 साल की चाची की संपत्ति हड़पने के लिए पांच लाख रुपये में सुपारी किलर को हत्या की सुपारी दे दी. आरोपी सुपारी किलर ने महिला की हत्या का प्रयास किया लेकिन असफल रहा और मौके से उसकी सोने की चेन लूटकर भाग गया. पुलिस ने घटना के 12 घंटे के भीतर ही आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया.

घटना शुक्रवार रात की है, जब ग्राम बत्तूखेड़ा निवासी शांति देवी अपने घर पर स्थित दुकान में बैठी थीं. इसी दौरान हेलमेट पहने एक अज्ञात व्यक्ति उनकी दुकान पर आया, कुछ सामान खरीदा और अचानक उन पर जानलेवा हमला कर दिया. महिला ने शोर मचाया तो आरोपी भाग गया और उनके गले से सोने की चेन लूट ली.

एनकाउंटर में घायल हुआ सुपारी किलर

सीओ हसनगंज अरविंद चौरसिया ने बताया कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की तस्वीर सामने आने के बाद सर्विलांस टीम सक्रिय हुई. शनिवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी लखनापुर रोड स्थित बाबा ढाबे के पास छिपा है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी ने गोली चला दी, जिसके जवाब में हुई पुलिस मुठभेड़ में वह घायल हो गया.

5 लाख में महिला के भतीजे ने दी थी सुपारी

घायल आरोपी की पहचान राकेश श्रीवास्तव के रूप में हुई है. पूछताछ में उसने कबूल किया कि भतीजे लकी सिंह ने अपनी चाची शांति देवी की संपत्ति हड़पने के लिए उसे 5 लाख रुपये की सुपारी दी थी. वह पिछले पांच दिनों से महिला की रेकी कर रहा था.

पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, कारतूस और लूटी गई चेन बरामद की है. जांच में पता चला कि राकेश पर चोरी, लूट और डकैती जैसे कई मामले दर्ज हैं. फिलहाल उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस लकी सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

 

