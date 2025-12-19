मुर्गी चोर निकला कार वाला... विंडो और डिग्गी खोली तो निकलीं 36 मुर्गियां, पुलिस भी रह गई हैरान

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस ने एक अनोखी चोरी का खुलासा किया है. फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र में एक मुर्गी फार्म से 36 मुर्गियों को कार में भरकर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. फार्म मालिक की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी के दो साथी अभी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है.

दरअसल, फतेहपुर चौरासी थाना इलाके के सुभाष नगर में रहने वाले मुर्गी फार्म मालिक शरीफ ने शिकायत दर्ज कराई थी. शरीफ ने 17 दिसंबर को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उनके मुर्गी फार्म से कार सवार तीन अज्ञात लोगों ने जाली तोड़कर मुर्गियां चोरी कर लीं. पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू की.

जांच में सामने आया कि चिरंजूपुरवा गांव का रहने वाला 30 वर्षीय आरोपी सरोज कार में मुर्गियों को भरकर ले जा रहा था. पुलिस ने उसे कार में भरी 36 मुर्गियों के साथ गिरफ्तार कर लिया. मुर्गियों को फार्म से चोरी करके कार की डिग्गी और आगे-पीछे दोनों तरफ भरा गया था. यह देख पुलिस भी हैरान रह गई.

पुलिस के अनुसार, सरोज ने अकेले ही यह चोरी नहीं की थी. उसके दो साथी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि चोरों ने मुर्गी फार्म का जाल तोड़कर चोरी की थी. पुलिस ने वीडियो जारी कर इस मामले की जानकारी साझा की. अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं पर कड़ा संदेश है. आगे भी पुलिस निगरानी बढ़ाएगी और सख्ती बरतेगी. स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना की.

