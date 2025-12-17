महिला तैयार करती प्लान, फिर भाई और पति मिलकर करते थे हाथ साफ... नोएडा में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़

नोएडा के थाना सेक्टर-49 पुलिस ने बंद घरों में चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. खास बात ये है कि इस गिरोह में पूरा परिवार शामिल था और चोरी की प्लानिंग से लेकर माल के बंटवारे तक की जिम्मेदारी महिला संभाल रही थी. फिलहाल पुलिस ने महिला समेत चार को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गिरोह में मुख्य भूमिका रुबीना नाम की महिला निभा रही थी. चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में उसका पति आशीष मसीह, उसका भाई शाहरुख और आशीष का दोस्त विशाल शामिल था. दिन में आशीष, विशाल और शाहरुख बंद पड़े घरों की रेकी करते थे. तब रुबीना उनके साथ होती थी और जहां ताला लगा होता था, वे ऐसे घरों को चिह्नित कर लेते थे. इसके बाद चोरी की पूरी योजना रुबीना बनाती थी.

पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद किया चोरी का सामान

फिर रात के अंधेरे में उसका पति, भाई और पति मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे. पुलिस के मुताबिक हाल ही में इन आरोपियों ने बरौला में एक मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था. इस दौरान उन्होंने घर के बाहर खड़ी कार भी चुरा ली थी. हैरानी की बात यह रही कि चोरी के बाद आरोपी दोबारा उसी चोरी की गई कार से मकान पर लौटे और फिर से घर से चोरी का सामान भरकर फरार हो गए थे.

पुलिस ने इनके के कब्जे से चोरी की एक कार, दो मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, आभूषण, विदेशी करेंसी, 45060 रुपये नकद सहित अन्य सामान बरामद किया है.

