फिरोजाबाद के टूंडला में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा, कई मजदूर घायल

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में टूंडला रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हो गया. एन.आर. इंटर कॉलेज के नजदीक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जब उस पर लेंटर डाला जा रहा था. हादसे के वक्त कई मजदूर मौके पर काम कर रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शटरिंग टूटने के बाद पूरा लेंटर नीचे गिर गया, जिससे मजदूर मलबे में दब गए। छह से ज्यादा मजदूरों के घायल होने की जानकारी सामने आई है, जबकि राहत और बचाव कार्य जारी है। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। फिलहाल इलाके को घेरकर रेस्क्यू टीम मलबा हटाने का काम कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हैं। बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का काम कई महीनों से चल रहा था, और हादसे के वक्त ढलाई का काम चल रहा था।

फिरोजाबाद के टूंडला में पुल गिरा. (Photo: ITG/Screengrab)