UP में उठी शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग, MP की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती कर गईं CM योगी से नई गुजारिश

MP की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि मैं यहां आ रही थी और शाहजहांपुर नाम का एक जिला देखा. यह नाम ठीक नहीं लग रहा. मैं योगी जी से इसका नया नाम प्रस्तावित करने का आग्रह करती हूं.

UP के आंवला पहुंचीं उमा भारती.
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शाहजहांपुर जिले का नाम बदलने की मांग की है. उत्तर प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी की सीनियरल लीडर ने कहा कि यह नाम गुलामी का प्रतीक है. 

स्वतंत्रता सेनानी रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण करने आंवला (बरेली) पहुंचीं उमा भारती ने कहा, "मैं यहां आ रही थी और शाहजहांपुर नाम का एक जिला देखा. यह नाम ठीक नहीं लग रहा. मैं योगी जी (उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) से इसका नया नाम प्रस्तावित करने का आग्रह करती हूं." उन्होंने यह भी कहा कि वह यह नाम दोबारा नहीं सुनना चाहतीं.

पूर्व केंद्रीय मंत्री भारती ने राम मंदिर आंदोलन का भी जिक्र किया और कहा कि बाबरी ढांचा 'राष्ट्रीय अपमान का मुद्दा' था और इसके विध्वंस और उसके बाद मंदिर के निर्माण ने राष्ट्रीय गौरव को पुनर्स्थापित किया.

उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सराहना करते हुए उन्हें राम भक्तों की रक्षा करने वाला 'शेर' बताया. मथुरा और वाराणसी में मंदिर स्थलों के बारे में उन्होंने कहा, "हमें अपने देवताओं के जन्मस्थान के प्रमाण देने के लिए कहा गया है, जबकि वेटिकन सिटी दुनिया भर के ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक स्थल है," और कहा कि हिंदू अदालत के आदेशों का पालन करेंगे.

कार्यक्रम के दौरान, भारती सहित कई नेताओं ने भाजपा के विकास में योगदान के लिए लोधी समुदाय की प्रशंसा की.

केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने भी रानी अवंतीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की और इतिहासकारों पर उनके साथ अन्याय करने का आरोप लगाया.

उन्होंने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में नई पीएसी महिला बटालियनों में से एक का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा. उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और सांसद साक्षी महाराज सहित अन्य वक्ताओं ने भी मंच संभाला.

धर्मपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्याक) गठबंधन पर तंज कसते हुए इसे "परिवार विकास प्राधिकरण" बताया और सपा पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया.

---- समाप्त ----
