scorecardresearch
 

Feedback

बाथरूम में रखी बाल्टी में डूब गया डेढ़ साल का बच्चा, परिजनों को पता चला, तब तक हो गई मौत, घर में मचा कोहराम

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां डेढ़ साल का बच्चा खेलते खेलते बाथरूम में रखी बाल्टी में जा गिरा, पानी में डूबने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई. बच्चे की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है.

Advertisement
X
बाल्टी में डूबकर बच्चे की मौत. (Photo: Screnngrab)
बाल्टी में डूबकर बच्चे की मौत. (Photo: Screnngrab)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक गांव में बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां डेढ़ साल का बच्चा अपने घर में पानी से भरी बाल्टी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई. बच्चे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. घटना ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया.

यह घटना चरथावल इलाके के निरधना गांव की है. यहां रहने वाले शाहनवाज का डेढ़ साल का बेटा आलीशान आंगन में खेल रहा था. घर के लोग कामों में लगे थे. इसी बीच बच्चा लापता हो गया. काफी देर तक जब नजर नहीं आया तो परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया. गांव के कोने-कोने में तलाश की गई. परिजन और ग्रामीण खेतों से लेकर गलियों तक देखने रहे, मगर कुछ भी पता नहीं चला.

समय बीतता गया... एक घंटे, दो घंटे, फिर तीन घंटे. परिजन बेहाल थे. इसके बाद परिजनों ने घर में तलाश की, बाथरूम में जाकर देखा तो वे सन्न रह गए. बाथरूम में रखी पानी से भरी बाल्टी में बच्चा बेसुध पड़ा था. सांसें थम चुकी थीं. परिजनों ने देखा तो कोहराम मच गया. घर में मातम पसर गया.

सम्बंधित ख़बरें

बहराइच में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबकर तीन मासूम बहनों की मौत 
Yavatmal News
महाराष्ट्र में दिल दहला देने वाला हादसा, रेलवे निर्माण स्थल के गड्ढे में डूबकर 4 बच्चों की मौत 
बच्चों की डूबकर दर्दनाक मौत. (Photo: AI-generated)
मुजफ्फरपुर में नहाने गए पांच बच्चों की गहरे गड्ढे में डूबकर मौत, गांव में छाया मातम 
Death due to waterlogging
सड़क पर भरा बारिश का पानी, जलजमाव में डूबकर युवक की मौत 
Russian national on a visit to Goa drowned in the Arabian Sea.
छात्रा की पानी के भंवर में डूबकर मौत, प्रशासन ने लोगों से की झरनों और जलप्रपातों के पास न जाने की अपील  

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: यवतमाल में दिल दहला देने वाला हादसा, रेलवे निर्माण स्थल के गड्ढे में डूबकर 4 बच्चों की दर्दनाक मौत

Advertisement

गांव के ग्रामीण जरीश अहमद बताते हैं कि बच्चा खेलते-खेलते बाथरूम में चला गया. वहां पानी से भरी बाल्टी रखी थी. शायद खेलते-खेलते उसका संतुलन बिगड़ा और वह बाल्टी में गिर पड़ा. पूरे गांव ने उसे ढूंढा, पर तीन-चार घंटे बाद पता चला कि वह बाल्टी में डूब गया था. शाहनवाज, जो कर्नाटक में रहकर राजमिस्त्री का काम करते हैं, इस हादसे की खबर सुनकर टूट गए. उनकी शादी को दो साल ही हुए थे, डेढ़ साल का बच्चा आलीशान उनकी इकलौती संतान था. बच्चे की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement