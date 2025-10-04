बाथरूम में रखी बाल्टी में डूब गया डेढ़ साल का बच्चा, परिजनों को पता चला, तब तक हो गई मौत, घर में मचा कोहराम

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक गांव में बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां डेढ़ साल का बच्चा अपने घर में पानी से भरी बाल्टी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई. बच्चे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. घटना ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया.

यह घटना चरथावल इलाके के निरधना गांव की है. यहां रहने वाले शाहनवाज का डेढ़ साल का बेटा आलीशान आंगन में खेल रहा था. घर के लोग कामों में लगे थे. इसी बीच बच्चा लापता हो गया. काफी देर तक जब नजर नहीं आया तो परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया. गांव के कोने-कोने में तलाश की गई. परिजन और ग्रामीण खेतों से लेकर गलियों तक देखने रहे, मगर कुछ भी पता नहीं चला.

समय बीतता गया... एक घंटे, दो घंटे, फिर तीन घंटे. परिजन बेहाल थे. इसके बाद परिजनों ने घर में तलाश की, बाथरूम में जाकर देखा तो वे सन्न रह गए. बाथरूम में रखी पानी से भरी बाल्टी में बच्चा बेसुध पड़ा था. सांसें थम चुकी थीं. परिजनों ने देखा तो कोहराम मच गया. घर में मातम पसर गया.

गांव के ग्रामीण जरीश अहमद बताते हैं कि बच्चा खेलते-खेलते बाथरूम में चला गया. वहां पानी से भरी बाल्टी रखी थी. शायद खेलते-खेलते उसका संतुलन बिगड़ा और वह बाल्टी में गिर पड़ा. पूरे गांव ने उसे ढूंढा, पर तीन-चार घंटे बाद पता चला कि वह बाल्टी में डूब गया था. शाहनवाज, जो कर्नाटक में रहकर राजमिस्त्री का काम करते हैं, इस हादसे की खबर सुनकर टूट गए. उनकी शादी को दो साल ही हुए थे, डेढ़ साल का बच्चा आलीशान उनकी इकलौती संतान था. बच्चे की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है.

