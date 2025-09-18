scorecardresearch
 

Feedback

निकल गई टशन... शुरू से आखिर तक नहीं छुपाया चेहरा, दिशा पाटनी के घर गोली चलाने वालों का ऐसे हुआ गेम फिनिश

फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले पांच शूटरों में से रविंद्र और अरुण का काम तमाम हो चुका है जबकि दो अन्य की तलाश जारी है. शूटर रविंद्र उर्फ कल्लू हर कदम पर टशन दिखाता रहा. वारदात के वक्त भी उसने चेहरा ढकने की जहमत नहीं उठाई, जबकि साथी हेलमेट लगाए था. फायरिंग के बाद जहां-जहां गया, नकद कैश से भुगतान किया ताकि कोई डिजिटल सुराग न मिले.

Advertisement
X
शूटर रविंद्र कल्लू की फोटो फायरिंग वाले दिन से ही वायरल है (Photo: Screengrab)
शूटर रविंद्र कल्लू की फोटो फायरिंग वाले दिन से ही वायरल है (Photo: Screengrab)

दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर रविन्द्र उर्फ़ कल्लू की पूरी कहानी सामने आ चुकी है. रविन्द्र अपने गैंग में हेकड़ी, दिलेरी और टशन के लिए मशहूर था. यही टशन उसके लिए मौत का सबब भी बना. जब दिशा पाटनी के घर फायरिंग के लिए वह पहुंचा, तो दूसरे शूटरों ने जहां अपने चेहरे ढके, वहीं रविन्द्र ने बिना किसी डर के चेहरा खुला ही छोड़ दिया. यही गलती उसके लिए भारी पड़ गई.

एनकाउंटर के बाद जब पुलिस ने जांच की, तो पाया कि रविन्द्र जिस-जिस जगह गया, वहां उसने कभी भी ऑनलाइन पेमेंट या यूपीआई का इस्तेमाल नहीं किया. उसने हमेशा नकद ही दिया. दरअसल, उसे शक था कि डिजिटल पेमेंट से पुलिस ट्रैक कर लेगी. लेकिन उसका खुला चेहरा ही पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गया.

बाइक से लेकर फायरिंग तक… हर जगह कैमरे में कैद

सम्बंधित ख़बरें

Nakul and Vijay, the absconding accused in the Bareilly firing incident (Photo- ITG)
दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले नकुल और विजय की Exclusive तस्वीर 
दो फरार शूटरों की तलाश हुई तेज
दिशा पाटनी केस: कल्लू का खेल खत्म,अब नकुल-विजय की बारी 
shooters Arun, Ravindra, Nakul and vijay
4 नहीं 5 शूटर पहुंचे थे बरेली, फिर 1 क्यों लौट गया वापस? दिशा पाटनी के घर फायरिंग केस में खुलासा  
गाजियाबाद में ढेर शूटरों के पास से पुलिस को जिगाना, ग्लॉक जैसी पिस्टलें मिली हैं (फोटो ITG/ डिजाइन: विक्रम गौतम)
जिस हथियार से मारे गए थे अतीक-अशरफ, वही दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले शूटरों के पास मिले 
Disha Patani Firing Case: Two criminals killed in Ghaziabad.
दिशा पाटनी फायरिंग केस: एनकाउंटर में ढेर किए गए बदमाश कौन?  

बरेली से लेकर गाजियाबाद तक शूटरों की हर गतिविधि CCTV कैमरों में कैद हो गई. जिस बाइक पर शूटर बरेली में घूमते नजर आए, वही बाइक गाजियाबाद जाते वक्त भी उनके साथ थी. पुलिस ने उसी अपाचे बाइक को बरामद कर लिया है, जिससे दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई थी. कैमरे में साफ दिखा कि बाइक चला रहे बदमाश ने हेलमेट पहना था, लेकिन पीछे बैठे रविन्द्र का चेहरा खुला था. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यही CCTV फुटेज एनकाउंटर तक पहुंचने की सबसे अहम कड़ी साबित हुआ.

Advertisement

बड़ा खुलासा: गोल्डी बराड़ गैंग की साजिश

जांच में सामने आया है कि पूरी साजिश विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने रची थी. उन्होंने अपने हैंडलर के जरिए पांच शूटरों को बरेली भेजा. 11 सितंबर को ये पांचों बरेली पहुंचे और पंजाब होटल में रुके. लेकिन उसी दिन एक शूटर की तबीयत बिगड़ गई और वह वापस लौट गया. इसके बाद चार शूटरों ने मिशन को अंजाम देने की तैयारी की. उसी दिन ब्लैक रंग की स्प्लेंडर बाइक और सफेद रंग की अपाचे बाइक पर बैठकर वे दिशा पाटनी के घर पहुंचे और रेकी की.स्प्लेंडर पर नकुल और विजय नाम के शूटर थे. अपाचे बाइक पर अरुण और रविन्द्र बैठे थे.

12 सितंबर: फायरिंग का दिन

अगले दिन यानी 12 सितंबर को चारों शूटर फिर से दिशा पाटनी के घर पहुंचे. इस बार गोलीबारी का जिम्मा रविन्द्र ने संभाला. सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि वह सीधे घर की तरफ निशाना साधकर फायर करता है. इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी. तभी से पुलिस ने शूटरों को पकड़ने के लिए 2000 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले और हर लोकेशन पर उनकी गतिविधियों को ट्रैक किया.

गाजियाबाद में एनकाउंटर: दो ढेर, दो फरार

लगातार ट्रैकिंग के बाद STF ने गाजियाबाद में एनकाउंटर किया. रविन्द्र उर्फ कल्लू और अरुण इस मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए. जबकि नकुल और विजय अब भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है. शुरुआती योजना पांच शूटर भेजने की थी, लेकिन एक की तबीयत बिगड़ने से वह पहले ही लौट गया था. STF के मुताबिक, इन शूटरों को सिर्फ फायरिंग नहीं करनी थी, बल्कि पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल बनाना था.

Advertisement

जगदीश पाटनी का बयान, योगी सरकार को धन्यवाद

घटना के बाद दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने देर रात एक वीडियो जारी किया. उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने और अपने परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूं. जैसा उन्होंने भरोसा दिलाया था, वैसा ही हुआ. इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की गई. मैंने मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात करके उनका आभार जताया. उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को साकार कर रही है.

एनकाउंटर के बाद बरामद हथियार

एनकाउंटर के बाद पुलिस ने शूटरों के पास से खतरनाक हथियार बरामद किए. इनमें तुर्की मेड जिगाना पिस्टल और ऑस्ट्रिया मेड ग्लॉक पिस्टल शामिल हैं. यही हथियार पूरी जांच को एक बड़े नेटवर्क से जोड़ते हैं.

क्यों कुख्यात है जिगाना पिस्टल?

जिगाना पिस्टल बीते कुछ सालों में अपराध जगत में सबसे चर्चित हथियार बन चुकी है. इसी पिस्टल से माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी. पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी यही इस्तेमाल हुई थी. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के शूटर आमतौर पर इसी पिस्टल को चुनते हैं. इस पिस्टल की खासियत है कि यह 9 एमएम की हाई-कैपेसिटी गन है. इसमें 15 से 17 राउंड तक गोलियां भरी जा सकती हैं और हल्की होने के कारण आसानी से छुपाई जा सकती है.

Advertisement

हथियारों का स्मगलिंग रूट

जांच एजेंसियों ने हाल ही में नेपाल से देश के सबसे बड़े आर्म्स सप्लायर सलीम पिस्टल को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने खुलासा किया कि भारत में गैंगस्टरों को सबसे पहले जिगाना पिस्टल उसी ने सप्लाई की थी. इसके बाद से ही इन हथियारों की डिमांड बढ़ गई. ये पिस्टल पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर गिराई जाती हैं. वहीं, नेपाल एयर कार्गो के जरिए भी बड़ी संख्या में इनकी तस्करी होती है.

रविन्द्र की गलती से खुला राज

पूरे केस में सबसे अहम भूमिका रविन्द्र के टशन ने निभाई. उसने चेहरा नहीं ढका, CCTV में बार-बार कैद हुआ. उसने कैश पेमेंट का सहारा लिया, जिससे उसका पैटर्न सामने आया. बाइक और उसके मूवमेंट को ट्रैक करना आसान हो गया. यूपी STF का मानना है कि रविन्द्र की यही लापरवाही पूरे नेटवर्क को पकड़ने का रास्ता बनी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement