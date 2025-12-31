घर में मिली 13 साल की बच्ची की खून से सनी लाश, कागज पर लिखा था हत्यारे का नाम

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंगलवार की शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां कक्षा 9 की 13 साल की छात्रा की उसके ही घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई. इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गयी है.
दरअसल ये मामला कूरेभार थाना क्षेत्र का है जहां की रहने वाली एक 13 साल की किशोरी मंगलवार दोपहर को घर में अकेली थी. इसी दौरान गांव का ही एक युवक उसके घर में घुस आया.किशोरी द्वारा उसका विरोध करने पर छात्रा की गला रेतकर हत्या करने के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने बीती देर रात एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस और आरोपी में हुई मुठभेड़ में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है. पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है. ये आरोपी मंगलवार की दोपहर छात्रा को घर में अकेला देख घुस गया था.छात्रा ने जब आरोपी का विरोध किया तो ये उसकी हत्या कर फरार हो गया था.
किशोरी अपने दादा के साथ रहती थी. मंगलवार को हुए इस हमले के बाद घायल किशोरी ने पास पड़े एक कागज़ के टुकड़े पर आरोपी विजय का नाम लिख दिया.किशोरी की चीख पुकार सुन आस पास के लोग घायल अवस्था में उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गयी.
आनन फानन में इस घटना की जानकारी पुलिस को हुई. पुलिस ने किशोरी के परिजनों से मिली तहरीर पर आरोपी विजय व उसकी मां के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर मां को तुरन्त गिरफ्तार कर लिया. इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की किशोरी की हत्या का मुख्य अभियुक्त विजय धनजई मोड़ की तरफ से जा रहा है.पुलिस ने सूचना के आधार पर जब उसकी घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया,पुलिस ने भी अपने बचाव में जब फायर किया,तो आरोपी विजय के दाहिने पैर में पुलिस की गोली लग गयी और वो घायल हो गया.पुलिस ने विजय को गिरफ्तार करके प्राथमिक चिकित्सा के लिए CHC कूरेभार पर उसे भर्ती करवा दिया. यहां उसका इलाज चल रहा है और इस मामले में पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है.