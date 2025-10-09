तेज रफ्तार ट्रक ने छीनी दो बहनों की जिंदगी, विसर्जन से लौटते वक्त दर्दनाक हादसे में मौत

यूपी के सुल्तानपुर में गुरुवार तड़के हुए सड़क हादसे ने सभी को झकझोर दिया. प्रतिमा विसर्जन देखकर घर लौट रहीं दो सगी बहनों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. मृतकों की पहचान ओदरा गांव निवासी 18 वर्षीय रीमा और 12 वर्षीय सीमा के रूप में हुई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि यह हादसा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में हुआ. प्रतिमा विसर्जन देखने के बाद दोनों बहनें घर लौट रही थीं. उनके साथ छह और लोग भी पैदल चल रहे थे, जिन्हें भी ट्रक ने टक्कर मार दी.

हादसे में घायल हुए सभी लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है.

प्रतिमा विसर्जन देख कर लौट रही थीं दोनों बहनें

परिजनों के अनुसार, रीमा और सीमा अपने गांव से पास ही विसर्जन मेले में गई थीं और जब घर लौटने ही वाली थीं तभी यह हादसा हुआ. दोनों की मौत से परिवार और गांव में कोहराम मच गया. बहनों के चाचा छोटे लाल निषाद ने बताया कि हादसा उनके घर के करीब ही हुआ.

कोतवाली देहात थाने के एसएचओ अखंड देव मिश्रा ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस ने ट्रक और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है.

घटनास्थल पर भारी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है.



