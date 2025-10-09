scorecardresearch
 

Feedback

तेज रफ्तार ट्रक ने छीनी दो बहनों की जिंदगी, विसर्जन से लौटते वक्त दर्दनाक हादसे में मौत

सुल्तानपुर में प्रतिमा विसर्जन देखकर लौट रहीं दो सगी बहनों रीमा और सीमा की तेज रफ्तार ट्रक से टकराकर मौत हो गई. हादसा कमंगढ़ गांव में हुआ, जिसमें छह अन्य लोग भी घायल हुए. दो घायलों की हालत गंभीर है और उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है. घटना से गांव में मातम छा गया है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
सुल्तानपुर में भीषण सड़क हादसा. (Photo: Representational)
सुल्तानपुर में भीषण सड़क हादसा. (Photo: Representational)

यूपी के सुल्तानपुर में गुरुवार तड़के हुए सड़क हादसे ने सभी को झकझोर दिया. प्रतिमा विसर्जन देखकर घर लौट रहीं दो सगी बहनों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. मृतकों की पहचान ओदरा गांव निवासी 18 वर्षीय रीमा और 12 वर्षीय सीमा के रूप में हुई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि यह हादसा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में हुआ. प्रतिमा विसर्जन देखने के बाद दोनों बहनें घर लौट रही थीं. उनके साथ छह और लोग भी पैदल चल रहे थे, जिन्हें भी ट्रक ने टक्कर मार दी.

हादसे में घायल हुए सभी लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Manipur kidnapping case solve
UP: मेरठ हत्याकांड का आरोपी एनकाउंटर के बाद दिल्ली से गिरफ्तार 
JeM chief
जैश-ए-मोहम्मद की नई चाल, बना रहा महिलाओं की स्पेशल ब्रिगेड 
Temperature started rising again in Delhi.
दिल्ली-NCR में हल्की ठंड के बाद फिर बढ़ेगा तापमान, पर हिमाचल में शीतलहर और बर्फबारी जारी 
लोकनायक अस्पताल (LNJP) और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है खुलासा
RTI से खुलासा: दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एक तिहाई वेंटिलेटर नहीं कर रहे काम 
Delhi Police ASI dies of heart attack in Tis Hazari Court
तीस हजारी कोर्ट में ड्यूटी के दौरान ASI की हार्ट अटैक से मौत, CCTV में कैद आखिरी पल 

प्रतिमा विसर्जन देख कर लौट रही थीं दोनों बहनें

परिजनों के अनुसार, रीमा और सीमा अपने गांव से पास ही विसर्जन मेले में गई थीं और जब घर लौटने ही वाली थीं तभी यह हादसा हुआ. दोनों की मौत से परिवार और गांव में कोहराम मच गया. बहनों के चाचा छोटे लाल निषाद ने बताया कि हादसा उनके घर के करीब ही हुआ.

Advertisement

कोतवाली देहात थाने के एसएचओ अखंड देव मिश्रा ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस ने ट्रक और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है.

घटनास्थल पर भारी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement