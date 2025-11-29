scorecardresearch
 
सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने परिवार संग किए रामलला के दर्शन... बोले- यह अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव

अवधेश प्रसाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दो बार के सांसद और राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे लल्लू सिंह को हराकर जीत दर्ज की थी. बीते मंगलवार (25 नवंबर) को उन्होंने आरोप लगाया था कि दलित होने की वजह से उन्हें श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित ध्वज-रोहण कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया.

सपा सांसद करीब 40 मिनट तक गर्भगृह सहित पूरे मंदिर परिसर में रहे. (Photo- Social Media/X)
सपा सांसद करीब 40 मिनट तक गर्भगृह सहित पूरे मंदिर परिसर में रहे. (Photo- Social Media/X)

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने शनिवार शाम अपने परिवार के साथ श्री रामलला मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा-अर्चना की. उन्होंने लगभग शाम 7 बजे मंदिर परिसर में प्रवेश किया और करीब 40 मिनट तक गर्भगृह सहित पूरे मंदिर परिसर में रहे.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दर्शन के बाद सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, “रामलला के दर्शन एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं. भगवान श्रीराम सत्य, मर्यादा और सद्भाव के प्रतीक हैं. समाज में प्रेम और भाईचारे को बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है.”

उन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास में राजनीति नहीं, बल्कि सेवा की भावना होनी चाहिए.

बता दें कि अवधेश प्रसाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दो बार के सांसद और राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे लल्लू सिंह को हराकर जीत दर्ज की थी. इसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे कि सपा सांसद राम मंदिर के दर्शन करने कब जाएंगे.

गौरतलब है कि बीते मंगलवार (25 नवंबर) को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाया था कि दलित होने की वजह से उन्हें श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित ध्वज-रोहण कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया. उन्होंने लिखा था, “राम सबके हैं. मेरी लड़ाई पद या निमंत्रण के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, समानता और संविधान के लिए है.”

---- समाप्त ----
