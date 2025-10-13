scorecardresearch
 

Feedback

UP: दीवाली में घर सजाने के लिए मिट्टी लेने गई मां-बेटे पर ढहा टीला, बेटे की मौके पर मौत, मां घायल

बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र के खप्टिहा कला नई बस्ती में सोमवार को एक दुखद घटना घटी. घर की लिपाई-पुताई के लिए मिट्टी लेने गए मां-बेटे पर मिट्टी का टीला अचानक ढह गया. हादसे में 11 वर्षीय मोनू की मौत हो गई, जबकि उसकी मां ममता गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
गांव में घटना के बाद मातम.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
गांव में घटना के बाद मातम.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)

उत्तर प्रदेश के बांदा से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. पैलानी थाना क्षेत्र के खप्टिहा कला नई बस्ती में सोमवार को लिपाई-पुताई के लिए मिट्टी लेने गए मां-बेटे पर मिट्टी का टीला अचानक ढह गया. हादसे में 11 वर्षीय मोनू की मौत हो गई, जबकि उसकी मां ममता गंभीर रूप से घायल हो गई.

जानकारी के मुताबिक, दिवाली के पहले घरों की लिपाई-पुताई के लिए ममता अपने बेटे मोनू के साथ गांव के पास बने मिट्टी के टीले से मिट्टी लेने गई थी. तभी अचानक टीला भरभराकर गिर पड़ा और दोनों उसमें दब गए. आसपास मौजूद लोगों ने उनकी चीखें सुनकर मौके पर पहुंचकर मिट्टी खोदकर दोनों को बाहर निकाला.

यह भी पढ़ें: UP: 'हम गरीब हैं, हमसे रोजी छीन ली गई...', बांदा में अवैध दुकानों पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर

सम्बंधित ख़बरें

रेहड़ी पटरी दुकानदारों को भारी नुकसान.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
'हम गरीब हैं, हमसे रोजी छीन ली गई...', अवैध दुकानों पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर 
किसान सोसाइटी के बाहर लगी किसानों की भीड़. (Photo: Screengrab)
UP: बांदा में फूटा किसानों का गुस्सा, खाद नहीं देने पर सोसाइटी के कर्मचारियों को पीटा- Video 
UP में जमीन के लिए रिश्तों का खून 
man killed by family
1 फुट जमीन के लिए रिश्तों का खून... मां- बाप, भाई- बहन ने पीट- पीटकर ले ली युवक की जान 
banda news
बांदा: मुंह में पटाखा दगने से मासूम की मौत 

इसके बाद दोनों को तत्काल पैलानी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज बांदा रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद मोनू को मृत घोषित कर दिया, जबकि ममता का इलाज जारी है. मृतक मोनू कक्षा 7 का छात्र था. घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया. मौके पर पहुंची पैलानी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया.

Advertisement

थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि लिपाई-पुताई के लिए मिट्टी निकालते वक्त टीला धंस गया, जिससे दोनों दब गए. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और राजस्व विभाग के साथ मिलकर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है. वहीं, गांव में इस दर्दनाक घटना के बाद मातम पसरा हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement