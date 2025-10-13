UP: दीवाली में घर सजाने के लिए मिट्टी लेने गई मां-बेटे पर ढहा टीला, बेटे की मौके पर मौत, मां घायल

उत्तर प्रदेश के बांदा से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. पैलानी थाना क्षेत्र के खप्टिहा कला नई बस्ती में सोमवार को लिपाई-पुताई के लिए मिट्टी लेने गए मां-बेटे पर मिट्टी का टीला अचानक ढह गया. हादसे में 11 वर्षीय मोनू की मौत हो गई, जबकि उसकी मां ममता गंभीर रूप से घायल हो गई.

जानकारी के मुताबिक, दिवाली के पहले घरों की लिपाई-पुताई के लिए ममता अपने बेटे मोनू के साथ गांव के पास बने मिट्टी के टीले से मिट्टी लेने गई थी. तभी अचानक टीला भरभराकर गिर पड़ा और दोनों उसमें दब गए. आसपास मौजूद लोगों ने उनकी चीखें सुनकर मौके पर पहुंचकर मिट्टी खोदकर दोनों को बाहर निकाला.

इसके बाद दोनों को तत्काल पैलानी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज बांदा रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद मोनू को मृत घोषित कर दिया, जबकि ममता का इलाज जारी है. मृतक मोनू कक्षा 7 का छात्र था. घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया. मौके पर पहुंची पैलानी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया.

थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि लिपाई-पुताई के लिए मिट्टी निकालते वक्त टीला धंस गया, जिससे दोनों दब गए. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और राजस्व विभाग के साथ मिलकर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है. वहीं, गांव में इस दर्दनाक घटना के बाद मातम पसरा हुआ है.

