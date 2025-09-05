scorecardresearch
 

सीतापुर: मासूम को घर से उठा ले गया बंदरों का झुंड, छत पर ले जाकर पानी भरे ड्रम में डुबोया, मौत

सीतापुर के मछरेहटा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां बंदरों ने एक घर में घुसकर दो महीने के मासूम बच्चे को उठा लिया, फिर पास के एक ड्रम में डुबो दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है.

सीतापुर में बंदरों ने ली मासूम की जान (Photo: AI-generated)
यूपी के सीतापुर में बंदरों ने घर के अंदर सो रहे दो माह के बच्चे को उठा लिया. परिवार के सदस्य अपने काम में व्यस्त थे. बाद में बच्चे का शव पानी से भरे ड्रम में डूबा मिला. बच्चा बेड पर सो रहा था जब बंदरों का झुंड घर में घुसा. इस घटना से इलाके में मातम फैल गया है. पूरा मामला मछरेहटा थाना क्षेत्र के सूरजपुर गांव का है. 

ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश

इस दुखद घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में बंदरों का आतंक लंबे समय से बना हुआ है. बंदर अक्सर घरों में घुसकर सामान का नुकसान करते हैं और कई लोगों को घायल भी कर चुके हैं. ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की, लेकिन वन विभाग और प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. 

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. गांव वालों ने पुलिस से मांग की है कि इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं. परिजनों ने बताया कि बच्चे की मौत से उनका परिवार सदमे में है और गांव में कोहराम मचा हुआ है. 

ऐसे हुई बच्चे की मौत 

दरअसल, गुरुवार शाम बंदरों ने दो माह के मासूम को घर के अंदर से उठा लिया. उस वक्त बच्चा बेड पर सो रहा था. परिजनों ने बच्चे को इधर-उधर तलाशना शुरू किया तो कुछ देर बाद छत से रोने-जैसी आवाज सुनाई दी. जब परिवार के लोग वहां पहुंचे तो दिल दहला देने वाला नजारा सामने आया. पानी से भरे ड्रम में बच्चा डूबा हुआ मिला. आनन-फानन में उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. 

