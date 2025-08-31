scorecardresearch
 

UP: शामली में व्यापारी की पीट-पीटकर हत्या... ढाबे के पास मिला शव

शामली में एक व्यापारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. व्यापारी का शव मेरठ-करनाल हाइवे पर एक ढाबे के पास मिला. फिलहाल अभी आरोपियों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है.

व्यापारी की पीट-पीटकर हत्या. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में एक घास व्यापारी की कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. यह घटना केराटू गांव में हुई. घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस सीसीटीवी की भी मदद ले रही है. 

एक एजेंसी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में एक घास व्यापारी की कुछ लोगों ने कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना शनिवार को केराटू गांव में हुई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) संतोष कुमार ने बताया कि अंकुश कुमार (27) मुज़फ़्फ़रनगर के नगला गांव से घास खरीदने के लिए केराटू गया था.

ढाबे के पास मिला था शव

बाद में उसका शव मेरठ-करनाल राजमार्ग पर एक ढाबे के पास चोटों के निशान के साथ मिला. मृतक के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, अंकुश की अज्ञात कारणों से कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

यह भी पढ़ें: 'विपिन के दूसरी महिलाओं से संबंध थे', यूपी महिला आयोग की टीम से बोलीं निक्की भाटी की बहन; फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मर्डर केस

पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. आरोपियों का पता लगाने के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही आसपास के सीसीटीवी को भी चेक किया जा रहा है. वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला था. डेडबॉडी पर चोट के निशान थे. जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी. 

