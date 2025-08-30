scorecardresearch
 

दिल्ली के रोहिणी में डबल मर्डर... घरेलू विवाद में पत्नी-सास की कैंची से हत्या, आरोपी दामाद फरार

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-17 में मां-बेटी की कैंची से निर्मम हत्या कर दी गई. मृतकों की पहचान प्रिया (27) और कुसुम सिन्हा (63) के रूप में हुई है. हत्या का आरोप प्रिया के पति योगेश सहगल पर है, जो वारदात के बाद से फरार है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटा रहे हैं.

(Photo: Representational )
(Photo: Representational )

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-17 से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां मां-बेटी की बेरहमी से कैंची मारकर हत्या कर दी गई. मृतकों की पहचान 27 वर्षीय प्रिया और उसकी 63 वर्षीय मां कुसुम सिन्हा के रूप में हुई है. हत्या का आरोप प्रिया के पति योगेश सहगल पर लगा है, जो वारदात के बाद से फरार बताया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक,  परिवार के भीतर लंबे समय से तनाव चल रहा था. शनिवार को विवाद बढ़ने पर आरोपी ने कैंची से ताबड़तोड़ हमला कर दोनों की हत्या कर दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में हत्या की दो घटनाएं... करावल नगर में पत्नी और दो बेटियों का मर्डर, नंद नगरी में भाई ने बहन के प्रेमी को मारी गोली

वहीं, पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. यह दोहरी हत्या इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

