शाहजहांपुर: SP पर फायरिंग कर भाग रहे थे मवेशी तस्कर, पुलिस ने किया एनकाउंटर

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मवेशी तस्करों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया. तीनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी.

शाहजहांपुर में मवेशी तस्करों का एनकाउंटर. (Photo: Representational )
शाहजहांपुर जिले में एक एनकाउंटर के बाद पुलिस ने तीन मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया है. इस बात की जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को एक न्यूज एजेंसी को दी. आरोपियों पर अलग-अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं.

पुलिस सुपरिटेंडेंट राजेश द्विवेदी ने बताया कि खुटार में एक टिप-ऑफ मिली थी कि मवेशी तस्करों का एक ग्रुप जानवरों को काटने के लिए बरकलीगंज जा रहा है. SP ने बताया कि जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो तस्करों ने कथित तौर पर उन पर फायरिंग की. जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की.

यह भी पढ़ें: लुधियाना एनकाउंटर में बड़ा खुलासा, पाक-ISI से जुड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़, लॉरेंस गैंग और सलमान खान के घर फायरिंग केस से है कनेक्शन

आरोपियों के पास से बरामद हुआ मवेशियों के काटने का हथियार

अधिकारी ने बताया कि इस मुठभेड़ में दो संदिग्धों – भरे खान (45) और जफर (50) के पैरों में गोली लग गई. उनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है. उन्होंने बताया कि तीसरे आरोपी जावेद उर्फ ​​करिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पीछा करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

यह भी पढ़ें: इटावा में भाई ने बहन को कुल्हाड़ी से काट डाला, एनकाउंटर के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, सामने आई ये वजह

द्विवेदी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से जानवरों को काटने के औजार बरामद किए, जबकि वे जो मवेशी काटने के लिए लाए थे, वे पास के खेतों में घूमते हुए मिले. भरे खान के खिलाफ 21 क्रिमिनल केस हैं. जबकि जफर और जावेद के खिलाफ 14-14 केस हैं. जिनमें गंभीर आरोप भी शामिल हैं. 

