लुधियाना एनकाउंटर में बड़ा खुलासा, पाक-ISI से जुड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़, लॉरेंस गैंग और सलमान खान के घर फायरिंग केस से है कनेक्शन

लुधियाना में हुए एनकाउंटर पर पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि पकड़े गए दोनों आतंकी पाक-ISI समर्थित मॉड्यूल का हिस्सा थे. उनका लिंक लॉरेंस गैंग और सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले से भी था. दोनों आतंकियों को पंजाब में ग्रेनेड अटैक की योजना के लिए भेजा गया था. एनकाउंटर में घायल दोनों को अस्पताल में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है.

लिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा (Photo: ITG)
पंजाब के लुधियाना में हुए एनकाउंटर को लेकर पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े खुलासे किए. उन्होंने बताया कि एनकाउंटर में घायल दोनों आतंकी पाकिस्तान-स्थित हैंडलर जसवीर उर्फ चौधरी के निर्देश पर काम कर रहे थे. पुलिस के अनुसार दोनों को राज्य में ग्रेनेड हमला करने के लिए भेजा गया था. उनका उद्देश्य सरकारी इमारतों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर हमला कर पंजाब में तनाव फैलाना था.

इसके अलावा कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने कहा कि गिरफ्तार आतंकी एक ऐसे मॉड्यूल का हिस्सा हैं, जिसके लिंक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं. इनमें से एक आतंकी का कनेक्शन सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के आरोपी से भी मिला है. पुलिस का कहना है कि इस मॉड्यूल को पाकिस्तान से लगातार निर्देश मिल रहे थे और यह कई राज्यों में सक्रिय था.

गुरुवार को दिल्ली-अमृतसर हाईवे पर लाडोवाल टोल के पास पुलिस ने इन दोनों आतंकियों का एनकाउंटर किया. इस दौरान एक आतंकी को 5 गोलियां और दूसरे को 2 गोलियां लगीं. दोनों आतंकी पंजाब के अबोहर और राजस्थान के रहने वाले बताए गए हैं.

पाकिस्तान से जुड़े हैं आतंकियों के तार 

पुलिस ने बताया कि दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है. अस्पताल में जहां उन्हें भर्ती किया गया है, उस वार्ड को ताला लगाकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. कमिश्नर ने कहा कि मामले की जांच कई एंगल से की जा रही है और मॉड्यूल से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है.
 

