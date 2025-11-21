scorecardresearch
 

इटावा में भाई ने बहन को कुल्हाड़ी से काट डाला, एनकाउंटर के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, सामने आई ये वजह

इटावा में 16 वर्षीय पल्लवी की उसके चचेरे भाई नीलू उर्फ ​​पोलार्ड (22) ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी. घटना गुरुवार शाम इकदिल के मुरैथा गांव में हुई. पुलिस ने शुक्रवार सुबह मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

इटावा में युवती की हत्या के बाद रोते-बिलखते परिजन (Photo- Screengrab)

यूपी के इटावा में एक 16 साल की लड़की की उसके चचेरे भाई ने पारिवारिक झगड़े में कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी. शुक्रवार सुबह मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी नीलू उर्फ ​​पोलार्ड को गिरफ्तार कर लिया.

बता दें कि यह घटना गुरुवार शाम करीब 7 बजे इकदिल इलाके के मुरैथा गांव में हुई, जब पल्लवी अपनी मां के साथ रात का खाना बनाने में मदद कर रही थी. तभी पास में रहने वाले उसके चचेरे भाई नीलू (22) ने अपने पिता रघुराज के साथ चल रहे झगड़े को लेकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. घटना के समय रघुराज घर पर नहीं थे.

वारदात को अंजाम देने के बाद नीलू मौके से भाग गया. घटना की सूचना मिलने के बाद स्टेशन हाउस ऑफिसर विक्रम सिंह चौहान एक फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पल्लवी की बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया और परिवार की शिकायत के बाद FIR दर्ज कर ली गई. पुलिस ने बताया कि नीलू का रघुराज के साथ एक हफ्ते से झगड़ा चल रहा था.  उसने पहले अपने चाचा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी.  

मामले में इटावा के एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बरेला गांव रोड पर गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को टिप मिली कि नीलू नगला हरनाथ गांव की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है.

श्रीवास्तव ने बताया कि लोकल पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की जॉइंट टीम ने नीलू को रोका और फायरिंग के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसमें आरोपी घायल हो गया, उसके पास से एक देसी पिस्टल और कारतूस बरामद हुए. पुलिस ने बताया कि आरोपी का इलाज चल रहा है और वह पुलिस कस्टडी में है, और आगे की जांच चल रही है.

