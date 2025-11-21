इटावा में भाई ने बहन को कुल्हाड़ी से काट डाला, एनकाउंटर के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, सामने आई ये वजह

यूपी के इटावा में एक 16 साल की लड़की की उसके चचेरे भाई ने पारिवारिक झगड़े में कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी. शुक्रवार सुबह मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी नीलू उर्फ ​​पोलार्ड को गिरफ्तार कर लिया.

और पढ़ें

बता दें कि यह घटना गुरुवार शाम करीब 7 बजे इकदिल इलाके के मुरैथा गांव में हुई, जब पल्लवी अपनी मां के साथ रात का खाना बनाने में मदद कर रही थी. तभी पास में रहने वाले उसके चचेरे भाई नीलू (22) ने अपने पिता रघुराज के साथ चल रहे झगड़े को लेकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. घटना के समय रघुराज घर पर नहीं थे.

वारदात को अंजाम देने के बाद नीलू मौके से भाग गया. घटना की सूचना मिलने के बाद स्टेशन हाउस ऑफिसर विक्रम सिंह चौहान एक फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पल्लवी की बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया और परिवार की शिकायत के बाद FIR दर्ज कर ली गई. पुलिस ने बताया कि नीलू का रघुराज के साथ एक हफ्ते से झगड़ा चल रहा था. उसने पहले अपने चाचा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी.

Advertisement

मामले में इटावा के एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बरेला गांव रोड पर गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को टिप मिली कि नीलू नगला हरनाथ गांव की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है.

श्रीवास्तव ने बताया कि लोकल पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की जॉइंट टीम ने नीलू को रोका और फायरिंग के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसमें आरोपी घायल हो गया, उसके पास से एक देसी पिस्टल और कारतूस बरामद हुए. पुलिस ने बताया कि आरोपी का इलाज चल रहा है और वह पुलिस कस्टडी में है, और आगे की जांच चल रही है.

---- समाप्त ----