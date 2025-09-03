पुलिस की 'गोदी' में सपा कार्यकर्ता! अखिलेश बोले- 'युवा बेचारे इतने हल्के हो गए हैं कि...', देखें VIDEO

बाराबंकी में छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. इस घटना के विरोध में लखनऊ में सपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान, एक वीडियो सामने आया जिसमें पुलिसकर्मी एक सपा कार्यकर्ता को गोद में उठाकर गाड़ी में डाल रहा है. इस वीडियो को साझा करते हुए, अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोला है.
युवाओं का गुस्सा भारी पड़ेगा: अखिलेश यादव
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस घटना पर तंज कसते हुए कहा, "बेरोजगारी के मारे उत्तर प्रदेश के युवा बेचारे इतने हल्के हो गए हैं कि पुलिस उन्हें गोदी में उठाकर ले जा रही है." उन्होंने आगे कहा कि "भाजपा याद रखे, युवाओं का यह आक्रोश बहुत भारी पड़ेगा." एक्स पर किए इस पोस्ट के जरिए अखिलेश ने पुलिस की कार्रवाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा है.
सपा का प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई
आपको बता दें कि सपा का लखनऊ में राजभवन के सामने हुआ यह प्रदर्शन बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में था. सपा ने एबीवीपी का समर्थन करते हुए कहा था कि भले ही विचारधारा अलग हो, लेकिन छात्रों के संघर्ष में वे उनके साथ हैं.
सपाइयों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिससे दोनों पक्षों में झड़प भी हुई. पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिसमें कार्यकर्ता को टांग कर ले जाने की घटना भी शामिल है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है.