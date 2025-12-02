'तुम्हारी बेटी ठंडी हो गई है, जल्दी आओ...',फोन पर बताया और बहू का शव छोड़ फरार हो गए ससुराल वाले

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के रामपुर मनिहारान क्षेत्र के गांव जानखेड़ा में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को दहला दिया. 24 साल की दीपांशी का शव कमरे में फंदे से लटका मिला, जबकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसके ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए. मृतक के पिता का आरोप है कि दहेज में स्कार्पियो कार की मांग पूरी न होने पर बेटी को लगातार धमकाया जाता था. फोरेंसिक टीम ने कमरे से अहम सैंपल जुटाए हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दीपांशी के पिता चरण सिंह उर्फ सोनू का कहना है कि शादी के कुछ महीनों बाद ही ससुराल पक्ष की असली तस्वीर सामने आ गई थी. सास, ससुर और पति बार-बार कहते थे,बड़ी गाड़ी नहीं आई तो घर में नहीं रखेंगे. एक दिन पहले चंडीगढ़ में रहते समय बेटी ने फोन कर बताया था कि उसे फिर से जान से मारने की धमकी दी जा रही है. रात 11 बजे अचानक ससुर का फोन आया, तुम्हारी बेटी ठंडी हो गई है, जल्दी आओ. जब परिवार वहां पहुंचा, तो दीपांशी बेसुध हालत में मिली और ससुराल के सभी लोग गायब थे.

परिजनों के अनुसार दीपांशी बेहद शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन दहेज के दबाव ने उसकी जिंदगी नरक बना दी थी. शादी में स्विफ्ट कार और जेवर देने के बाद भी ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे. सास ताने मारती हमारे यहां बड़ी-बड़ी गाड़ियां आती हैं, तुमने बेइज्जती करा दी. पति शराब पीकर मारपीट करता और आए दिन दहाड़कर कहता कि स्कॉर्पियो कार लाओ, वरना जान ले लेंगे. कई बार पंचायत हुई, समझौते कराए गए, लेकिन हर बार बेटी को मायके छोड़ दिया जाता और प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा.

पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि मौके से फोरेंसिक एविडेंस जुटा लिए गए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि परिवार के गंभीर आरोपों को जांच में शामिल किया गया है और जो तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर गिरफ्तारी व कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उधर मायके पक्ष ने साफ कहा है कि अब केवल एक ही मांग है- दीपांशी के कातिलों को सजा मिले और हमारी बेटी को न्याय मिल सके.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने कहा- थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र में एक महिला की फांसी से लटककर जान देने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और एविडेंस कलेक्ट किए गए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया गया. इसमें मृतका के परिवार का आरोप है कि उसकी मौत में उसके ससुराल वालों का हाथ है. इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है.

