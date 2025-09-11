scorecardresearch
 

Feedback

लखनऊ में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार रोडवेज बस पलटी, 4 की मौत

लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में हरदोई रोड पर एक रोडवेज बस पलट गई. इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई है और कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं. सीएम योगी ने घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

Advertisement
X
सीएम योगी ने दिए राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश
सीएम योगी ने दिए राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार की देर शाम बड़ा सड़क हादसा हो गया. लखनऊ-हरदोई रोड पर तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 अन्य यात्री घायल बताए जा रहे हैं. हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ राहत कार्य शुरू कर दिया है.

बस में फंसे यात्रियों को निकालकर उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है. घटना लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बेहटा नाला पुलिस के पास की है. हरदोई-लखनऊ रोड पर हुए इस सड़क हादसे में जान गंवाने वाले चार लोगों की पहचान बाबू राम, नानदेव, संजीव कुमार और दिलशाद के रूप में हुई है.

यह भी पढ़ें: झांसी में घूमने निकले जीजा-साला बेतवा नदी में डूबे, पत्नी के सामने हुआ हादसा

सम्बंधित ख़बरें

Encounter With Rape Accused
मथुरा में बलात्कार का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, अस्पताल में भर्ती 
UP Kaushambi girl commits suicide
शादीशुदा होकर रहा था शादी के लिए परेशान, युवती ने दी जान 
Etawah UP mad dog fear
पागल कुत्ते का आतंक, स्कूल में 85 मिनट कैद रहे स्टूडेंट 
Bijnor UP Three of the six friends drowned
नदी में नहाने गए छह दोस्तों में से तीन तेज बहाव में डूबे 
फेसबुक फ्रेंडशिप के नाम पर ब्लैकमेलिंग, होटल में बुलाकर बनाया आपत्तिजनक वीडियो 

पुलिस ने चार मौत की पुष्टि की है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने और राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया है कि घायलों को समुचित उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

यह भी पढ़ें: UP के देवरिया में बड़ा हादसा... बाइकों की आमने-सामने टक्कर, दो युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर

Advertisement

सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. हादसे की वजह रोडवेज बस की तेज रफ्तार बताई जा रही है. पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स की टीम उपचार में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement