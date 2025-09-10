UP के देवरिया में बड़ा हादसा... बाइकों की आमने-सामने टक्कर, दो युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मंगलवार की देर रात एक भीषण हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि यह घटना कंचनपुर-गोरेयाघाट रोड पर मिशरौली गांव के पास हुई.

एजेंसी के अनुसार, 24 वर्षीय रजू गोंड और 25 साल का अंकित गोंड दोनों बाइक से घर लौट रहे थे. ये दोनों गोरेयाघाट इलाके के रहने वाले हैं. उसी समय बेलवानी उपाध्याय गांव का रहने वाला 26 साल का राजन प्रसाद सामने से तेज गति से आ रहा था. दोनों बाइकें मिशरौली गांव के पास टकरा गईं. इस दौरान चीख-पुकार मच गई.

आसपास के लोगों ने देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले की सूचना पुलिस को दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने घायल को तुरंत महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस का कहना है कि बाइक सवार रजू गोंड और राजन प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई थी. वहीं अंकित गोंड गंभीर रूप से घायल हो गया था.

इस घटना को लेकर रम्पुर कारखाना थाने के SHO अभिषेक कुमार राय ने बताया कि दोनों बाइक जब्त कर ली गई हैं. इसी के साथ शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए गए हैं. पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे तेज गति को हादसे की वजह माना जा रहा है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

