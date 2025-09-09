झांसी में घूमने निकले जीजा-साला बेतवा नदी में डूबे, पत्नी के सामने हुआ हादसा

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मोंठ थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ. परिवार के साथ घूमने आए जीजा और साले की बेतवा नदी में डूब गए. इस हादसे ने पत्नी और परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया.

जानकारी के मुताबिक, मदरगंज निवासी आफरीन की शादी कानपुर के नविपुर में रहने वाले आरिफ के साथ हुई थी. बीते रविवार को आफरीन अपने पति के साथ मायके आई थी. मंगलवार की सुबह आफरीन अपने पति आरिफ, 20 वर्षीय भाई अरबाज उर्फ गोलू, बहनों और छोटे भाई-बहनों के साथ खिरिया घाट घूमने पहुंची थी.

बेतवा नदी में डूबे जीजा, साले

परिजनों के अनुसार, आरिफ नहाने के लिए नदी में उतरे और धीरे-धीरे गहराई की ओर जाने लगे. आफरीन ने उन्हें कई बार रोका और वापस आने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माने. अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वह डूबने लगे. यह देखकर 20 वर्षीय गोलू तुरंत नदी में कूद गया और उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण वह भी गहराई में समा गया.

पत्नी और परिवार के लोग चीखते-चिल्लाते रह गए लेकिन दोनों डूबते चले गए. हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा. गोताखोरों की मदद से कई घंटे तक तलाश की गई, लेकिन देर रात तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला.

एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी

एसडीएम मोंठ अवनीश तिवारी ने बताया कि एसडीआरएफ टीम को बुला लिया गया है और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है. प्रथम दृष्टया यह मामला जीजा और साले के डूबने का है.

