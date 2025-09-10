3 करोड़ की सैलरी वाले अर्पित की असली कहानी कुछ और ही निकली, घर पहुंची AajTak की टीम तो खुले राज

यूपी के स्वास्थ्य विभाग में 'एक नाम, छह जगह नौकरी और तीन करोड़ सैलरी वाले अर्पित' केस ने हड़कंप मचा रखा है. जिस नाम और पता सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है उस पर आजतक की टीम पहुंची. जी हां, हम C- 22 प्रताप नगर, आगरा पर पहुंचे. यह वही पता है जहां का अर्पित रहने वाला है. यहां हमें अर्पित के पिता अनिल कुमार सिंह और माता कुसुमलता मिलीं. इन्होंने बताया अर्पित केस की असली कहानी आखिर है क्या

अर्पित के पिता अनिल कुमार सिंह, एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन रह चुके हैं और अब रिटायर हो चुके हैं. बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि अर्पित सिंह मेरा बेटा है. उसकी नौकरी 2016 में हाथरस के मुरसान सीएचसी में एक्स-रे टेक्नीशियन के पद पर लगी थी. उसने संतोष मेडिकल कॉलेज, गाजियाबाद से डिप्लोमा किया था और भर्ती परीक्षा में 80वें स्थान पर आया था. उसी मेरिट के आधार पर उसे यह पद मिला. लेकिन अब यह सुनकर हम हैरान हैं कि उसी नाम और पते पर छह और जगह नौकरी चल रही है. हमें इसकी जानकारी मीडिया से ही हुई है.

फाइल लेकर गए लखनऊ

अनिल कुमार ने यह भी बताया कि जैसे ही मामला सामने आया, सीएमओ हाथरस पूरी फाइल लेकर लखनऊ गए और अब विभागीय जांच चल रही है. हमने न कभी किसी और अर्पित को देखा, न किसी और अर्पित को जानते हैं. पिता ने आगे साफ किया कि उनके बेटे के अलावा किसी और "अर्पित सिंह" से उनका कभी वास्ता नहीं रहा. न तो हमने उन लोगों को देखा, न किसी के बारे में सुना. यह सब हमारे लिए नया है. तीन-चार दिन पहले अखबार में मामला छपा तो हमें पता चला. उसके बाद फोन और पूछताछ शुरू हुई. उन्होंने बताया कि उनका बेटा तो हाथरस के मुरसान सीएचसी में तैनात एक्स-रे टेक्नीशियन के पद पर काम कर रहा है. अभी वह वहीं है. कोई भी जाकर वहां उससे मिल सकता है.

मां कुसुमता बोलीं- फोन आते हैं, लोग सवाल पूछते हैं

अर्पित की मां कुसुमता ने भी अपनी चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि हमें तो सबसे पहले तब पता चला जब पेपर में खबर आई. तब से बार-बार फोन आने लगे. कभी सीएमओ का, कभी विभाग के लोगों का. हमें बहुत परेशानी हो रही है. लोग सवाल पूछते हैं कि छह-छह नौकरी कैसे चल रही है. जबकि हमारे बेटे की नौकरी तो सिर्फ हाथरस में है. मां का दर्द साफ झलकता था कि एक बेटे की मेहनत से मिली नौकरी अब एक बड़े विवाद में उलझ गई है, जिससे पूरे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है. उन्होंने आगे बताया कि “दो बार हमें अधिकारियों के फोन आए. एक बार तो किसी सीएमओ से बात भी कराई गई. लेकिन हमें इस पूरे मामले की कोई जानकारी पहले नहीं थी. अब जांच चल रही है तो उम्मीद है सच्चाई सामने आएगी.

कहां-कहां एक ही नाम पर नौकरी

जांच में सामने आया कि अलग-अलग जिलों में दर्ज मुकदमों और शिकायतों में कथित अर्पित सिंह के नाम और आधार नंबर अलग-अलग मिले हैं, लेकिन पिता का नाम और पता हर जगह लगभग एक जैसा दर्ज है.

अमरोहा: कथित अर्पित सिंह, आधार संख्या 339807337433, निवासी नगला खुबानी, कुरावली, मैनपुरी.

शामली: कथित अर्पित सिंह, आधार संख्या अप्रमाणित, निवासी आगरा.

बलरामपुर: कथित अर्पित सिंह, आधार संख्या 525449162718, निवासी प्रतापनगर, शाहगंज, आगरा.

फर्रुखाबाद: कथित अर्पित सिंह, आधार संख्या 500807799459, निवासी प्रतापनगर, आगरा.

रामपुर: कथित अर्पित सिंह, आधार संख्या 8970277715487, निवासी प्रतापनगर, शाहगंज, आगरा.

बांदा: कथित अर्पित सिंह, आधार संख्या 496822158342, निवासी प्रतापनगर, शाहगंज, आगरा.

हाथरस (मुरसान सीएचसी): यहां वास्तविक अर्पित सिंह तैनात हैं.

सातों ही मामलों में पद एक ही है एक्स-रे टेक्नीशियन. सवाल यह उठता है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियों के दौरान इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किस तरह संभव हुआ?

कितना पैसा हड़पा गया

अगर औसतन देखा जाए तो एक एक्स-रे टेक्नीशियन को करीब 50 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है. ऐसे में 1 साल में कुल 6 लाख रुपये ले चुका है. इस तरह नौ साल में 54 लाख रुपये हुए. छह अलग-अलग जिलों में अर्पित सिंह नौकरी करते रहे तो कुल रकम निकलकर आई 3 करोड़ 24 लाख रुपये. यानी सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये की चपत लगी और विभाग को भनक तक नहीं लगी.

स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

जैसे ही यह मामला स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचा, हड़कंप मच गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट भेजी गई और तत्काल जांच बैठा दी गई. विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस तरह की गड़बड़ी बिना अंदरूनी मिलीभगत के संभव नहीं है. सवाल यह है कि एक ही नाम, एक ही पिता का नाम और एक ही पते पर सात नियुक्तियां कैसे हो गईं? जांच अधिकारियों का मानना है कि या तो किसी ने अर्पित सिंह के दस्तावेजों की नकल कर कई जिलों में फर्जी नियुक्तियां कराई हैं, या फिर विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से यह पूरा खेल खेला गया है.

करोड़ों का घोटाला

अगर यह फर्जीवाड़ा सच साबित होता है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की नौकरी का मामला नहीं रहेगा, बल्कि करोड़ों रुपये के घोटाले का रूप ले लेगा. एक्स-रे टेक्नीशियन के पद पर मिलने वाली सैलरी और वर्षों से जारी भुगतान को जोड़ें तो यह रकम तीन करोड़ तक पहुंचती है. यही वजह है कि इस पूरे मामले को लोग '3 करोड़ सैलरी घोटाला' भी कहने लगे हैं.

मुकदमे दर्ज, जांच जारी

फिलहाल इस मामले में अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं. पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है. सीएमओ स्तर से लेकर डीजी हेल्थ तक को रिपोर्ट भेजी गई है. सूत्रों का कहना है कि सभी नियुक्तियों से जुड़ी फाइलें खंगाली जा रही हैं. दस्तावेजों की जांच हो रही है और आधार नंबरों का मिलान कराया जा रहा है. इस बात की भी जांच की जा रही है कि नियुक्तियों में किस स्तर पर लापरवाही हुई और कौन-कौन लोग इसमें शामिल थे.

असली अर्पित कौन

जांच कर रहे अधिकारियों की सबसे बड़ी उलझन यह है कि असली अर्पित सिंह कौन है और बाकी छह जगह काम कर रहे कथित अर्पित कौन हैं. हाथरस के मुरसान सीएचसी में तैनात अर्पित सिंह और उनके परिवार ने साफ कहा है कि वे किसी और अर्पित को नहीं जानते.

