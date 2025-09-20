चाची ने भतीजे संग रचाई शादी... थाने में डाली वरमाला, चाचा ने कहा- इनका 3 साल से अफेयर चल रहा था

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है. यहां एक युवक के साथ उसकी सगी चाची ने शादी रचा ली. यह शादी थाने में हुई. पीड़ित चाचा ने कहा कि मेरा सबकुछ बर्बाद हो गया, लुट गया. मेरे पास बचा ही क्या है. यह मेरा सगा भतीजा है. मेरे बड़े का लड़का है. जब थाने से दबाव पड़ा तो थाने के अंदर शादी हुई है. पुलिस की मौजूदगी में थाना पटवाई तहसील शाहाबाद जिला रामपुर में. मैं चाहता हूं कि अब उसने अपनी मनमर्जी से शादी कर ली है तो उधर रहे. अगर उसके ऊपर कोई भी घटना घटती है तो मुझे नहीं लपेटा जाए.

दरअसल, यह मामला रामपुर के थाना पटवाई क्षेत्र के एक गांव का है. यहां एक युवक का उसकी चाची के साथ अफेयर चल रहा था. वह चाचा के घर की दीवार फांदकर अपनी चाची से मिलने जाता था. इस बात की भनक उसके चाचा को नहीं लग सकी, लेकिन यह बात गांव में आग की तरह फैल गई. जब गांव में इस अफेयर की चर्चा होने लगी, तब चाचा को कहानी पता चली. चाचा ने अपनी पत्नी से जब इस संबंध में बात की तो चाची ने साफ-साफ कह दिया कि वह अब उसके साथ नहीं रहेगी, बल्कि भतीजे के साथ रहेगी.

यहां देखें Video

यह सुनकर परिवार के लोग सन्न रह गए. इसके बाद चाची थाना पटवाई पहुंच गई और भतीजे के खिलाफ केस दर्ज करा दिया. चाची ने भतीजे को यह भी धमकी दी कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगा तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी. इसके बाद पुलिस ने भतीजे को थाने बुला लिया. यहां थाने में ही चाची ने वरमाला डालकर भतीजे से अपनी मांग में सिंदूर भरवाया. इस तरह चाचा से बिना तलाक लिए ही चाची ने अपने भतीजे को पति बना लिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: एक पत्नी गांव में, दूसरी शहर में ! हापुड़ की दुल्हन नेहा को 15 दिन बाद ही मिला धोखा, पति ने पुलिस वाली प्रेमिका से की शादी

चाचा नूर पाल को क्या पता था कि उसकी पत्नी चंचल के मन में क्या चल रहा है. तीन साल तक दोनों का अफेयर चलता रहा. पड़ोसियों ने देखा, मगर चुप रहे. जब बात खुली तो चंचल ने बिना किसी हिचक के बोल दिया- अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, ब्रह्म स्वरूप के साथ रहूंगी. यह सुनकर नूरपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई, कहने लगा कि उसने वो किया, जिससे मेरा घर मिट गया- मेरा सगा भतीजा, मेरे भाई का बेटा. अब सबके सामने है, मगर मेरे लिए सिर्फ शर्मिंदगी. अब जो हुआ सो हुआ. बस मेरी फरियाद है कि मुझे किसी केस में न घसीटा जाए, मैं अब सिर्फ जीना चाहता हूं.

पीड़ित चाचा नूर पाल ने कहा कि ब्रह्म स्वरूप मेरा भतीजा है और चंचल मेरी पत्नी है. इनका 3 साल से अफेयर चल रहा था. मुझे पता नहीं था. मैं गाड़ी चलाता हूं. भतीजा भी गाड़ी चलाता है. इनकी अंदर-अंदर बात चलती रही. अब जाकर खुलासा हुआ तो मेरी बीवी ने कहा कि मैं ब्रह्म स्वरूप के साथ रहूंगी. यह दीवार कूदकर जाता था, मेरे पड़ोसियों ने देखा. इस पर काफी विवाद हुआ. बात थाने तक गई. मेरी पत्नी ने उस पर केस दर्ज कराया. परिवार में 6 लोगों के नाम केस दर्ज कराया था और कहा था कि या तो मुझे घर में रखें या फिर जेल जाएं. अफसोस मुझे इतना है कि 5 साल से मेरी बीवी के साथ संबंध था. मेरे साथ घर में रह रही थी. खर्चा मै उठा रहा था और संबंध भतीजे से चल रहा था

---- समाप्त ----