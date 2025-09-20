scorecardresearch
 

Feedback

चाची ने भतीजे संग रचाई शादी... थाने में डाली वरमाला, चाचा ने कहा- इनका 3 साल से अफेयर चल रहा था

यूपी के रामपुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां चाची ने थाने में ही अपने सगे भतीजे के गले में वरमाला डाल दी और मांग में सिंदूर भरवा लिया. इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पीड़ित चाचा का आरोप है कि उनकी पत्नी और भतीजे का तीन साल से अफेयर चल रहा था, जिसकी भनक उन्हें नहीं लगी.

Advertisement
X
चाची ने भतीजे संग कर ली शादी. (Photo: Screengrab)
चाची ने भतीजे संग कर ली शादी. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है. यहां एक युवक के साथ उसकी सगी चाची ने शादी रचा ली. यह शादी थाने में हुई. पीड़ित चाचा ने कहा कि मेरा सबकुछ बर्बाद हो गया, लुट गया. मेरे पास बचा ही क्या है. यह मेरा सगा भतीजा है. मेरे बड़े का लड़का है. जब थाने से दबाव पड़ा तो थाने के अंदर शादी हुई है. पुलिस की मौजूदगी में थाना पटवाई तहसील शाहाबाद जिला रामपुर में. मैं चाहता हूं कि अब उसने अपनी मनमर्जी से शादी कर ली है तो उधर रहे. अगर उसके ऊपर कोई भी घटना घटती है तो मुझे नहीं लपेटा जाए.

दरअसल, यह मामला रामपुर के थाना पटवाई क्षेत्र के एक गांव का है. यहां एक युवक का उसकी चाची के साथ अफेयर चल रहा था. वह चाचा के घर की दीवार फांदकर अपनी चाची से मिलने जाता था. इस बात की भनक उसके चाचा को नहीं लग सकी, लेकिन यह बात गांव में आग की तरह फैल गई. जब गांव में इस अफेयर की चर्चा होने लगी, तब चाचा को कहानी पता चली. चाचा ने अपनी पत्नी से जब इस संबंध में बात की तो चाची ने साफ-साफ कह दिया कि वह अब उसके साथ नहीं रहेगी, बल्कि भतीजे के साथ रहेगी.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

Lakhimpur marriage discussed in entire area (Photo: ITG)
यूपी: हिंदू प्रेमियों के लिए छोड़ा अपना धर्म, रुखसाना बनी रूबी और जास्मीन बन गई चांदनी 
man married dead girl friend
'वादा किया था दुल्हन बनाऊंगा...' युवक ने मर चुकी प्रेमिका से रचाई शादी, मंत्रों के बीच बिलखते रहे परिजन 
ह्रदय देब बिस्वास ने खुद को IPS अधिकारी बताकर की शादी, कुछ महीनों में ही खुली पोल
IPS अफसर बनकर रचाई शादी, पत्नी को पीटा, शिकायत पर हुआ गिरफ्तार 
Japanese bride and groom
63 साल की महिला ने 31 वर्ष के बॉयफ्रेंड से की शादी, सास भी है उससे 6 साल छोटी 
दो सगे भाइयों ने एक ही लड़की से की शादी. (Photo: ITG)
दो सगे भाइयों ने एक ही लड़की से की शादी... क्या है बहुपति प्रथा, जिसे हिमाचल में मिला है कानून दर्जा 

यह सुनकर परिवार के लोग सन्न रह गए. इसके बाद चाची थाना पटवाई पहुंच गई और भतीजे के खिलाफ केस दर्ज करा दिया. चाची ने भतीजे को यह भी धमकी दी कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगा तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी. इसके बाद पुलिस ने भतीजे को थाने बुला लिया. यहां थाने में ही चाची ने वरमाला डालकर भतीजे से अपनी मांग में सिंदूर भरवाया. इस तरह चाचा से बिना तलाक लिए ही चाची ने अपने भतीजे को पति बना लिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: एक पत्नी गांव में, दूसरी शहर में ! हापुड़ की दुल्हन नेहा को 15 दिन बाद ही मिला धोखा, पति ने पुलिस वाली प्रेमिका से की शादी 

चाचा नूर पाल को क्या पता था कि उसकी पत्नी चंचल के मन में क्या चल रहा है. तीन साल तक दोनों का अफेयर चलता रहा. पड़ोसियों ने देखा, मगर चुप रहे. जब बात खुली तो चंचल ने बिना किसी हिचक के बोल दिया- अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, ब्रह्म स्वरूप के साथ रहूंगी. यह सुनकर नूरपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई, कहने लगा कि उसने वो किया, जिससे मेरा घर मिट गया- मेरा सगा भतीजा, मेरे भाई का बेटा. अब सबके सामने है, मगर मेरे लिए सिर्फ शर्मिंदगी. अब जो हुआ सो हुआ. बस मेरी फरियाद है कि मुझे किसी केस में न घसीटा जाए, मैं अब सिर्फ जीना चाहता हूं.

rampur aunt marries nephew in police station husband alleges affair

पीड़ित चाचा नूर पाल ने कहा कि ब्रह्म स्वरूप मेरा भतीजा है और चंचल मेरी पत्नी है. इनका 3 साल से अफेयर चल रहा था. मुझे पता नहीं था. मैं गाड़ी चलाता हूं. भतीजा भी गाड़ी चलाता है. इनकी अंदर-अंदर बात चलती रही. अब जाकर खुलासा हुआ तो मेरी बीवी ने कहा कि मैं ब्रह्म स्वरूप के साथ रहूंगी. यह दीवार कूदकर जाता था, मेरे पड़ोसियों ने देखा. इस पर काफी विवाद हुआ. बात थाने तक गई. मेरी पत्नी ने उस पर केस दर्ज कराया. परिवार में 6 लोगों के नाम केस दर्ज कराया था और कहा था कि या तो मुझे घर में रखें या फिर जेल जाएं. अफसोस मुझे इतना है कि 5 साल से मेरी बीवी के साथ संबंध था. मेरे साथ घर में रह रही थी. खर्चा मै उठा रहा था और संबंध भतीजे से चल रहा था

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement