'मेरे भाई की हत्या की, बिहार में शरण...' रोहिणी ने जिस रमीज का नाम लिया, यूपी के नेता ने उस पर लगाए गंभीर आरोप

बिहार चुनाव नतीजों के बाद लालू यादव के परिवार में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. रोहिणी आचार्य के रमीज नेमत पर लगाए गए आरोपों के बीच अब यूपी के बलरामपुर जिले के तुलसीपुर चेयरमैन अफरोज आलम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने रमीज को अपराधी बताते हुए अपने भाई की हत्या का आरोप लगाया है.

बलरामपुर के नेता ने किया रमीज को लेकर खुलासा. (Photo: ITG)
बलरामपुर के नेता ने किया रमीज को लेकर खुलासा. (Photo: ITG)

बिहार चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में मची उठापटक अब गंभीर मोड़ ले चुकी है. लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने चौंकाने वाला पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि रमीज नेमत और अन्य के कारण उन्हें परिवार और पार्टी से बाहर किया गया. रोहिणी ने लिखा- मेरा अब कोई परिवार नहीं है. संजय, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए…' इसी बीच रमीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के तुलसीपुर के चेयरमैन अफरोज आलम का बयान सामने आया है. अफरोज ने एक वीडियो जारी कर रमीज पर कई गंभीर आरोप लगाए.

तुलसीपुर के चेयरमैन अफरोज आलम ने वीडियो जारी कर रहा कि मैं रोहिणी का दर्द समझ सकता हूं. जिस रमीज का नाम इन्होंने लिया है, वो हमारे यहां का है. रमीज पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद है. अफरोज ने आरोप लगाते हुए कहा कि रमीज अपराधी है. ये हमारे भाई की हत्या में जेल में था. रमीज ने जमानत पाकर सीधे तेजस्वी के यहां शरण ली है.

अफरोज आलम ने कहा कि यूपी में कोई ठिकाना नहीं था. इसलिए रमीज ने बिहार में शरण ली. रमीज ने अब तो लालू परिवार में भी मारपीट करा दी. रमीज अपराधी है. वहां तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि एक अपराधी को लेकर सीएम बनना चाहते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये संभव हो पाएगा.

अफरोज ने कहा कि तेजस्वी जी इतने बड़े राजनीतिक घराने से हैं, इनको समझना चाहिए. ये रमीज को हेलिकॉप्टर में बैठाकर चल रहे हैं. मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है. एक अपराधी को साथ लेकर चल रहे हैं, ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है. मैं यही कहूंगा वहां की आने वाली सरकार से भी कि ऐसे अपराधियों को बिहार में भी शरण न मिले. ये यूपी से भागकर बिहार में शरण ले लिए हैं.

अफरोज ने कहा कि रमीज के ससुर का नाम रिजवान जहीर है. रिजवान का नाम यूपी के टॉप टेन माफिया में शुमार है. इस समय ललितपुर जेल में बंद है. रमीज, रमीज की पत्नी और ससुर रिजवान के साथ ही कई गुर्गों ने मेरे भाई की हत्या की थी. वे सब जेल में हैं. इन पर गुंडा एक्ट से लेकर कई केस हैं. फिर भी इन लोगों की आंखें नहीं खुलीं. रोहिणी का दर्द मैं समझ सकता हूं. ये लालू परिवार को भी बर्बाद कर दिया. मेरे भाई की हत्या की थी. मेरा घर बर्बाद किया था, अब लालू परिवार को भी लगभग बर्बाद कर दिया.

