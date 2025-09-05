रायबरेली में होगा राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज? राहुल गांधी ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर उठाई मांग

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के लिए रायबरेली जंक्शन पर ठहराव की मांग की है. यह पत्र 3 सितंबर को लिखा गया था. हालांकि यह ट्रेन पहले से ही रायबरेली से होकर गुजरती है, लेकिन यहां उसका ठहराव नहीं है. राहुल गांधी ने बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र के लोग लंबे समय से खासकर नई दिल्ली की यात्रा को आसान बनाने के लिए यह मांग कर रहे हैं.

यात्रियों की सुविधा का मुद्दा

राहुल गांधी ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि ट्रेन संख्या 20503/20504 और 20505/20506 के रायबरेली जंक्शन पर रुकने की मांग काफी समय से लंबित है. उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों ने बार-बार उनसे इस मुद्दे को उठाने का अनुरोध किया था. गांधी का कहना है कि इस मांग को पूरा करने से रायबरेली के लोगों की एक महत्वपूर्ण जरूरत पूरी होगी और उनकी यात्रा काफी सुविधाजनक हो जाएगी.

अमेठी सांसद ने की पुष्टि

इस मामले की पुष्टि राहुल गांधी के करीबी सहयोगी और अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा ने भी की. शुक्रवार को न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर रेल मंत्री को पत्र लिखा है. यह दिखाता है कि इस मांग को गंभीरता से लिया गया है और उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला लेगी.

इससे पहले रायबरेली दौरे पर आए सांसद राहुल गांधी ने लालगंज स्थित रेलकोच फैक्ट्री पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने रेल कोच के अधिकारियों के साथ कारखाने की प्रगति पर चर्चा की थी. साथ ही महाप्रबंधक और अन्य अधिकारियों के साथ फैक्ट्री का निरीक्षण किया था. अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में 'दिशा' की बैठक में भी भाग लिया था. इस बैठक में 78 विभागों के अफसर मौजूद थे. उन्होंने केंद्रीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर समीक्षा की.

