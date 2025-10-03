scorecardresearch
 

कार्बाइन, रिवॉल्वर, राइफल...राजा भैया के जखीरे के हथियार देख दंग रह गए लोग, पत्नी को भी दिया जवाब

कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया दशहरे पर अपने 200 से अधिक देसी-विदेशी हथियारों की पूजा कर एक बार फिर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टेबल पर पिस्टल, रिवॉल्वर, राइफल और बंदूकें नजर आ रही हैं. पत्नी भानवी सिंह द्वारा लगाए गए मास डिस्ट्रक्शन वेपन के आरोपों के बीच राजा भैया और उनके बेटों ने इन्हें राजनीतिक साज़िश करार दिया था.

राजा भैय्या ने दशहरे पर की शस्त्र पूजा (Photo: Screengrab)
यूपी के कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपने हथियारों को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. दशहरे के मौके पर उन्होंने शस्त्र पूजा की जिस दौरान 200 से ज्यादा देसी-विदेशी हथियार नजर आए. इस दौरान उन्होंने पत्नी भानवी सिंह द्वारा लगाए गए मास डिस्ट्रक्शन हथियारों को लेकर भी जवाब दिया.

राजा भैया के पास कौन-कौन से हथियार

विजयादशमी के मौके पर राजा भैया के टेबल पर इन शस्त्रों को सजा कर पूजा करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इनमें  पिस्टल, 12 बोर की बंदूक, रिवॉल्वर, राइफल और थर्टी कार्बाइन जैसे हथियार शामिल हैं. बेंती महल में इन हथियारों की पूजा के बाद राजा भैया ने कहा कि सारे शस्त्र हमारे हैं और जो समर्थकों का है वो हमारा है, जो हमारा है वो समर्थकों का है.

भानवी सिंह के मास डिस्ट्रक्शन पर क्या बोले ?

बीते महीने 18 सितंबर को राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके पति के पास हथियारों का जखीरा है जिससे मास डिस्ट्रक्शन (बड़े स्तर पर जनहानि) हो सकता है. उन्होंने कहा था कि ये हथियार लोगों की सुरक्षा और शांति के लिए खतरा है. 

वहीं इन हथियारों को लेकर राजा भैया के करीबी और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने कहा था कि कोई भी हथियार अवैध नहीं हैं और सभी का लाइसेंस हैं. जिनको यह देखना है वो दशहरे के मौके पर आ सकता है. इसी साल 3 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखकर भानवी सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके पति राजा भैया के पास अवैध विदेशी हथियारों का जखीरा है.

भानवी के आरोपों को बेटों ने बताया था साजिश 

भानवी सिंह के आरोपों के जवाब में राजा भैया के छोटे बेटे ब्रिजराज प्रताप सिंह सामने आए थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा बयान जारी करते हुए मां के बयानों को खारिज कर दिया था.  ब्रिजराज ने तंज कसते हुए लिखा था कि अगर मां वाकई घर में ‘मास डिस्ट्रक्शन वेपन’ यानी तबाही फैलाने वाले हथियार होने की बात कर रही हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे घर में कोई परमाणु संयंत्र (न्यूक्लियर रिएक्टर) लगा हुआ है?

ब्रिजराज के साथ उनके बड़े भाई शिवराज प्रताप सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी मां पर गंभीर आरोप लगाए थे. दोनों बेटों का कहना था कि भानवी सिंह अपने पति यानी राजा भैया को बेवजह बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं. उनका कहना है कि यह पूरा विवाद दरअसल एक ‘राजनीतिक षड्यंत्र’ का हिस्सा है.
 

