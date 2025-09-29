scorecardresearch
 

'ये हैं पापा से प्रताड़ित होती रही हमारी बहन...', अब राजा भैया के बेटे बृजराज प्रताप सिंह ने बहन राघवी प्रताप सिंह पर किया पलटवार

विधायक राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के विवाद में अब बच्चे भी शामिल हो गए हैं. बेटी राघवी ने वीडियो जारी कर यूपी पुलिस व कुछ लोगों पर उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था. वहीं अब बेटे बृजराज ने सोशल मीडिया पर बहन के आरोपों को झूठा बताते हुए पिता का बचाव किया. परिवार का विवाद लगातार सार्वजनिक हो रहा है.

राजा भैया के बेटे पिता के बचाव में उतर आए हैं. (Photo: X@brijraj_bhadri))
राजा भैया के बेटे पिता के बचाव में उतर आए हैं. (Photo: X@brijraj_bhadri))

उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक जनसत्ता पार्टी के मुखिया और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच चल रहे विवाद का असर अब उनके बच्चों तक पहुंच गया है. मामला इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर ही भाई-बहन आमने-सामने आ गए.

शनिवार को राजा भैया की बड़ी बेटी राघवी प्रताप सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए यूपी पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए. राघवी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग लगातार उनका और मां का पीछा कर रहे हैं और उनकी मां इन लोगों का अकेले सामना कर रही हैं. बहन की इन बातों पर अब राजा भैया के बेटे बृजराज प्रताप सिंह ने जवाब दिया है और सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखते हुए बहन के आरोपों का जवाब दिया है.

बृजराज प्रताप सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट कर बहन राघवी कुमारी पर निशाना साधा और उनके आरोपों को गलत कहा. बृजराज ने राजा भैया के साथ राघवी कुमारी की तस्वीरें शेयर कर लिखा- ये हैं वर्षों से दाऊ से प्रताड़ित होती आ रही हमारी दिद्दा (बड़ी बहन जी) @RaghaviBhadri 
इस प्रकार झेली इन्होंने प्रताड़ना! 

सच तो ये है कि दाऊ ने चारों बच्चों में सबसे अधिक स्नेह, प्रोत्साहन, महत्व यदि किसी को दिया है तो हमारी बड़ी बहन को, वो दाऊ की लाडली थीं ये सभी जानते हैं.

बचपन में खेल-खेल में भी कहीं झगड़ा हो जाता था तो हम दोनों भाइयों को डर लगता था कि दिद्दा कहीं हमारी शिकायत दाऊ से न कर दें. विडंबना देखिए कि आज वही दाऊ की लाडली बेटी हर जगह उनकी झूठी शिकायत के साथ लोगों से इस प्रकार गाली गलौच कर रही हैं.
 



राघवी कुमारी ने लगाए गंभीर आरोप
कुंडा सीट के विधायक राजा भैया के पारिवारिक विवाद में अब उनकी बड़ी बेटी राघवी लगातार अपनी मां के पक्ष में मुखर हैं, जबकि बेटा पिता के साथ दिखाई देते हैं. पिछले एक हफ्ते से भाई-बहन सोशल मीडिया पर खुलेआम जुबानी टकराव कर रहे हैं. हाल ही में रजा भैया के दूसरे बेटे ने अपनी मां भानवी सिंह को लेकर पोस्ट किया था. उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मां द्वारा सास की पिटाई को दिखाया गया था.

क्या था राघवी का पोस्ट?
शनिवार को राघवी ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि कुछ लोग बाहुबल और पैसों के भरोसे सालों से उनका उत्पीड़न कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यूपी पुलिस के गनर उन्हें और घरवालों को धमका रहे हैं और उनकी जान को खतरे की बात कही जा चुकी है. राघवी का दावा है कि ये घटनाएं राजनीतिक प्रभाव के चलते हो रही हैं.

भानवी ने बयान देते हुए बताया कि परिवार लंबे समय से परेशान है और वे शिकायत के बावजूद सुरक्षित महसूस नहीं करते. उन्होंने कहा, हमारी हालत ऐसी है कि अगर यही हाल रहा तो बेहतर होगा कि जो करना है, एक बार कर डालें, हम सालों से पीड़ित हैं और मां की तबियत को देखते हुए हम बहुत चिंता में हैं.

