रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी, CHC के अंदर डांस करती महिला कर्मियों का वीडियो वायरल

रायबरेली जिले में स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल उस समय खुलती नजर आई जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया. वायरल वीडियो में स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर डांस करती दिखाई दे रही हैं. वीडियो सामने आने के बाद विभाग की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार यह वायरल वीडियो तीन दिन पहले का बताया जा रहा है. वीडियो बछरावां विधानसभा क्षेत्र के शिवगढ़ सीएचसी का है. बताया जा रहा है कि महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने डांस का वीडियो बनाकर उसे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पोस्ट किया था. इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया और देखते ही देखते वायरल हो गया.

अस्पताल में महिला कर्मचारियों ने किया डांस

सूत्रों के मुताबिक वायरल वीडियो में नजर आ रही एक महिला की पहचान रश्मि रावत के रूप में की जा रही है. बताया जा रहा है कि वह शिवगढ़ सीएचसी पर तैनात एएनएम हैं. हालांकि इस पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी किसी भी कर्मचारी की पहचान की पुष्टि करने से बचते नजर आ रहे हैं.

जब इस मामले पर रायबरेली के सीएमओ नवीन चंद्रा से बात की गई तो उन्होंने पहले सीधे जवाब देने से परहेज किया. सवालों को टालते हुए वह इधर उधर की बातें करते नजर आए. बाद में जब तमाम चैनलों की आईडी और कैमरे उनके सामने आए तो उन्होंने मामले की जांच की बात कही. सीएमओ ने कहा कि वीडियो संज्ञान में आया है और इसकी जांच कराई जाएगी.

सीएमओ ने दिए जांच के आदेश

अब सवाल यह उठ रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जहां विभाग गंभीर दावे करता है, वहीं सीएचसी के अंदर इस तरह के वीडियो सामने आना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. फिलहाल विभागीय जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई साफ हो पाएगी.

